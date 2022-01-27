Динамо – Буде/Глимт 1:1
Голы: Витиньо, 20 – Бонифейс, 38
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Киевский клуб открыл счет на 20-й минуте поединка. После навеса в штрафную норвежцев голом отличился бразильский легионер Динамо Витиньо.
Видео гола Витиньо
Но Буде/Глимт, дважды остановивший Рому Жозе Моуринью в Лиге конференций, отыгрался еще до перерыва. Георгий Бущан неудачно вышел из ворот и позволил Бонифейсу отличиться точным ударом.
К сожалению, на 56-й минуте игры вратарь Динамо Руслан Нещерет получил травму головы после столкновения с Лассе Нордасом.
Динамо – Буде/Глимт видео матча
Результаты Динамо на сборах в Испании
Подопечные Мирчи Луческу провели три спарринга в Испании. В первой игре "бело-синие" разгромили Рассинг Люксембург (4:0).
После этого Динамо одолело Мурсию (1:3). Теперь киевляне вернутся в Украину.