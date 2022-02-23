Поддержал Челси в Лиге чемпионов

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик посетил домашний матч Челси против Лилля. Лондонский клуб порадовал своих фанатов победой в первой встрече в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

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Компанию украинскому боксеру на трибунах "Стэмфорд Бридж" составил его менеджер Эгис Климас. Фото и видео Усик выкладывал в сторис на своей странице в Инстаграме.



Усик улетел в Великобританию / Фото из инстаграма боксера

Интересно, что недавно Александр осуществил свою футбольную мечту и дебютировал за профессиональный клуб. Боксер сыграл за житомирское Полесье на товарищеском турнире Winter Cup, который состоялся в Турции. Именно клуб Усика стал победителем соревнований.



Усик посетил матч Челси / Фото из инстаграма боксера

Отметим, что украинец улетел в Великобританию для согласования вопросов по реваншу с Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, стороны пришли к определенным договоренностям, осталось лишь согласовать дату и место поединка.