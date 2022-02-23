Челси – Лилль 2:0

Голы: Гаверц, 8, Пулишич, 63

Челси очень активно начал поединок. Уже на 4 минуте Гаверц мог размочить нули на табло в Лондоне. Кай замкнул прострел с фланга, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной, сообщает 24 канал.

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Уже через три минуты Гаверц снова был в эпицентре атаки. Кай пробил в нижний угол ворот, но голкипер Лилля не разрешил "аристократам" забить.

В первой 10-минутке многочисленные атаки Челси превратились во взятие французских ворот. Гаверц лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового и пробил мимо вратаря – 1:0.

Видео гола Гаверца

Шека отважился на дальний удар, но выстрел заблокировал защитник Челси.

На 36-й минуте в дело вступил Менди, дотянувшийся до выстрела Андре. Удар Санчеша из пределов штрафной закончился ударом от ворот – мяч пролетел мимо стойки.

Команды ушли на отдых с минимальным преимуществом в счете хозяев.

Полный контроль от хозяев

После отдыха подопечные Томаса Тухеля удвоили преимущество табло. Пулишич классно открылся под передачу в штрафной соперника и пробил под дальнюю стойку – 2:0.

Видео второго гола Челси

Отметим, что ко второму взятию ворот футболисты Челси упустили два замечательных момента. Сначала Зиеш опасно пробивал в творение владений Лилля, а уже через несколько минут Гаверц после сольного прохода отправил мяч над перекладиной.

После второго пропущенного гола тренер Лилля решил несколько освежить состав игроками из ряда запасных.

Первая встреча в Лондоне закончилась убедительной победой Челси – 2:0. Лилью дома придется бросать на футбольное поле все свои козыри, чтобы чем-нибудь удивить "аристократов".