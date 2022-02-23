Підтримав Челсі у Лізі чемпіонів

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик відвідав домашній поєдинок Челсі проти Лілля. Лондонський клуб потішив своїх фанатів перемогою у першій зустрічі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0).

До теми Контракт підписаний, – промоутер Джошуа натякнув на дату та місце реваншу з Усиком

Компанію українському боксеру на трибунах "Стемфорд Брідж" склав його менеджер Егіс Клімас. Фото та відео Усик викладав у сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.



Усик полетів у Велику Британію / Фото з інстаграму боксера

Цікаво, що нещодавно Олександр здійснив свою футбольну мрію та дебютував за професійний клуб. Боксер зіграв за житомирське Полісся на товариському турнірі Winter Cup, який відбувся у Туреччині. Саме клуб Усика став переможцем змагань.



Усик відвідав матч Челсі / Фото з інстаграму боксера

Відзначимо, що українець полетів у Велику Британію для узгодження питань щодо реваншу з Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, сторони дійшла до певних домовленостей, залишилось лише узгодити дату та місце поєдинку.