Причина провала: у Шевченко был разговор с опытными игроками Дженоа
13 ноября 2021 , 23:18Читати новину українською
Источник:Tuttomercatoweb
Андрей Шевченко продолжает знакомиться с Дженоа. Украинский наставник пообщался со старожилами команды, чтобы выяснить причину провального старта в Серии А.
Хочет понять причину провала
Андрей Шевченко только недавно возглавил Дженоа. Украинский специалист хочет выяснить причину плохого старта в итальянской Серии А.
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Бывший наставник сборной Украины пообщался с ветеранами "грифонов" – Доменико Кришито, Гораном Пандевом, Валоном Бехрами и Миланом Баделем. Шевченко хотел услышать их мнения относительно такой ситуации в клубе.
Дженоа после 12 туров идет лишь на 17 месте в турнирной таблице среди 20 клубов. В ее активе лишь 9 очков.
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 7 ноября Дженоа официально назначила Андрея Шевченко на пост главного тренера команды. Перед этим опубликовав пост с намеком на подписание украинца. Пресс-служба команды выложила пост с украинским флагом, которым поделился на своей странице в твиттере сам наставник.
- Итальянский клуб объявил тренерский штаб украинца.
- Бывший наставник "сине-желтых" подписал соглашение с "грифонами" до конца июня 2024 года.
- По информации изданий, Шевченко хотел бы видеть в своем составе несколько украинских игроков – Владислава Супрягу, Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Правда, последним прокомментировал такие слухи.
- У Дженоа наставник будет зарабатывать почти так же, как получал во главе "сине-желтых".