Причина провала: у Шевченко был разговор с опытными игроками Дженоа

Андрей Шевченко продолжает знакомиться с Дженоа. Украинский наставник пообщался со старожилами команды, чтобы выяснить причину провального старта в Серии А.

Хочет понять причину провала

Андрей Шевченко только недавно возглавил Дженоа. Украинский специалист хочет выяснить причину плохого старта в итальянской Серии А.

Смотрите также Шевченко сломя голову начал вытаскивать Дженоа со дна Серии А: эмоциональные фото с тренировок

Бывший наставник сборной Украины пообщался с ветеранами "грифонов" – Доменико Кришито, Гораном Пандевом, Валоном Бехрами и Миланом Баделем. Шевченко хотел услышать их мнения относительно такой ситуации в клубе.

Дженоа после 12 туров идет лишь на 17 месте в турнирной таблице среди 20 клубов. В ее активе лишь 9 очков.

Шевченко возглавил Дженоа: что известно