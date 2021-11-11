В четверг, 11 ноября, команда провела два тренировочных занятия.
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"Двойной тренировочный день, "грифоны" в работе!" – сообщает пресс-служба итальянского клуба в инстаграме.
Андрей Шевченко тренирует Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial/
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 45-летний украинский тренер 7 ноября официально возглавил Дженоа. Шевченко впервые в карьере возглавил клуб. До этого тренер 5 лет работал во главе сборной Украины.
- Шевченко стал только вторым украинским специалистом, возглавившим команду из топ-5 сильнейших лиг Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий Вердер.