В четверг, 11 ноября, команда провела два тренировочных занятия.

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"Двойной тренировочный день, "грифоны" в работе!" – сообщает пресс-служба итальянского клуба в инстаграме.

Андрей Шевченко тренирует Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial/

Свой следующий матч Дженоа проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии генуэзский клуб примет римскую Рому. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

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