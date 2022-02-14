Причастные к допинг-делу россиянки Валиевой должны сидеть в тюрьме, – глава WADA

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька поделился мнениями по поводу допингового скандала с участием россиянки Камилы Валиевой. Он подчеркнул, что причастные к подобным махинациям должны отбывать наказание в тюрьмах.

"Допинг у детей – это зло"

По словам Витольда Баньки, допинг у детей это непростительное зло. Он убежден, что лиц, предоставлявших препараты несовершеннолетним, следует отстранить навсегда.

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"Допинг у детей – это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые давали несовершеннолетним препараты, повышающие продуктивность, должны быть отстранены пожизненно. И лично я тоже считаю, что они должны сидеть в тюрьме.

Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование касательно ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение должного расследования.

Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы министерство спорта России изменило эту ситуацию", – сказал поляк.

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