"Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе"
Global Athlete выступил с заявлением относительно фигуристки Камилы Валиевой, которую обвиняют в употреблении допинга.
К слову Россия не получит золотой медали на Олимпиаде: МОК отказался награждать россиян
Сегодняшний день – очередной пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что в организме 15-летней фигуристки обнаружено вещество, повышающее работоспособность, является доказательством жестокого обращения с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не наносить им вред,
– подчеркнули в Global Athlete.
Также в организации отметили, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировали правильно на допинг-скандал в России.
"Совершенно очевидно, что Валиева никогда не оказалась бы в этой ситуации, если бы WADA, МОК и CAS сделали свое дело и устранили Россию мирового спорта. Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры отдавали предпочтение политике вместо принципов и ребрендингу вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе", – добавили в международном движении спортсменов.
Скандал на Олимпиаде с участием Валиевой
- Сборная ОКР одержала победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
- Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.
- На этот раз запрещенное вещество обнаружили в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.
- Однако россиянка выйдет на лед, чтобы выступить в короткой программе на Олимпиаде-2022.
- Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.
- Если же Валиева будет среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждение спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело по допингу у Валиевой.