"Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе"

Global Athlete выступил с заявлением относительно фигуристки Камилы Валиевой, которую обвиняют в употреблении допинга.

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Сегодняшний день – очередной пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что в организме 15-летней фигуристки обнаружено вещество, повышающее работоспособность, является доказательством жестокого обращения с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не наносить им вред,

– подчеркнули в Global Athlete.

Также в организации отметили, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировали правильно на допинг-скандал в России.

"Совершенно очевидно, что Валиева никогда не оказалась бы в этой ситуации, если бы WADA, МОК и CAS сделали свое дело и устранили Россию мирового спорта. Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры отдавали предпочтение политике вместо принципов и ребрендингу вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе", – добавили в международном движении спортсменов.

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