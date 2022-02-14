"Допинг у детей – это зло"
По словам Витольда Баньки, допинг у детей это непростительное зло. Он убежден, что лиц, предоставлявших препараты несовершеннолетним, следует отстранить навсегда.
К теме Валиева не оказалась бы в этой ситуации, если бы Россию отстранили от Олимпиады, – Global Athlete
"Допинг у детей – это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые давали несовершеннолетним препараты, повышающие продуктивность, должны быть отстранены пожизненно. И лично я тоже считаю, что они должны сидеть в тюрьме.
Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование касательно ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение должного расследования.
Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы министерство спорта России изменило эту ситуацию", – сказал поляк.
Россия снова в центре внимания из-за допинга
- Спортсмены ОКР победили в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
- Однако церемония награждения так и не состоялась. Россияне снова отличились. У 15-летней Камилы Валиевой обнаружили положительный допинг-тест.
- Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.
- Однако россиянка продолжит свое выступление на Олимпиаде. Она выйдет на лед, чтобы выступить в краткой программе.
- Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных состязаниях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не намерен их награждать.
- Если же Валиева будет среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждения спортсменов, которые получили награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело относительно допинга у Валиевой.