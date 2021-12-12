Президент WBO намекнул на бой Ломаченко – Камбосос

Василий Ломаченко после эффектной победы против Ричарда Комми может получить бой за титулы чемпиона мира. Украинец может встретиться с Джорджем Камбососом.

Ломаченко придется лететь в Австралию

На бой Ломаченко – Камбосос намекнул президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Варкарсель.

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Он в своем твиттере предложил провести бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Камбососом и Ломаченко в Австралии.

Можете ли представить себе бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?,

– написал Варкарсель.

Ломаченко – Камбосос: что известно о потенциальном бое

В конце ноября австралиец Джордж Камбосос избил обидчика Ломаченко – Теофимо Лопеса. Джордж отобрал у американца титулы WBO, WBA, IBF, WBC Franchise.

Реванш между боксерами не состоится, ведь он не предусмотрен контрактом. Кроме того, Лопес, вероятно, изменит весовую категорию.

Камбосос заявлял, что его потенциальными соперниками могут стать Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия или Ломаченко.

Перед встречей Ломаченко с Комми австралиец в очередной раз заявил, что даст шанс украинскому боксеру. Камбосос хочет провести свой следующий бой в Австралии.