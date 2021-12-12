Эффектная победа Ломаченко

Ломаченко и Комми провели на ринге все регламентированные 12 раундов. Украинский боксер выиграл единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108.

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Василий доминировал в ринге от старта поединка, однако Комми неоднократно отвечал многоударными атаками. Все же разница в классе была ощутимой, поэтому Ломаченко вел бой.

В 7-м раунде украинец отправил соперника в нокдаун. Казалось, Ломаченко нокаутирует Комми, однако тот выстоял до конца раунда.

Ричарду удалось пройти всю дистанцию с Ломаченко, хотя украинец неоднократно был близок, чтобы нокаутировать соперника.

Ломаченко – Комми видеообзор боя​