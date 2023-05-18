В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе состоится бой между абсолютным чемпионом мира Девином Хейни и Василием Ломаченко. Украинец получил второй шанс завладеть всеми поясами легкого дивизиона.

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Сулейман: Ломаченко будет представлять свою страну

Накануне мегафайта президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался по поводу значения события для Украины. По мнению функционера, победа Ломаченко поможет украинскому народу

Ломаченко является иконой для Украины и будет представлять всю свою страну в субботу вечером. Украине очень нужно вдохновение в эти трудные времена, и победа Ломаченко над Хейни может придать вашей стране силы и поможет почувствовать гордость своего соотечественника. В том числе и поэтому, это будет важнейший момент в карьере Василия,

– заявил Сулейман.

К сожалению, Василий Ломаченко потерял большую часть своих болельщиков из-за скандальных постов в Instagram и отсутствия четкой позиции относительно войны в Украине. Выдающийся боксер не имеет мужества публично назвать Россию агрессором и осудить террор, совершаемый захватчиками. Ломаченко слишком озабочен судьбой пророссийской УПЦ МП, публикуя выступления одиозных священников.

К слову. Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко – Хейни. Однако за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет следить на сайте 24 Канала.