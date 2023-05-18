В ніч з 20 на 21 травня в Лас-Вегасі відбудеться бій між абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Українець отримав другий шанс заволодіти всіма поясами легкого дивізіону.

До теми Ви нічого не можете змінити, тільки Бог може, – Ломаченко про війну в Україні

Сулейман: Ломаченко буде представляти свою країну

Напередодні мегафайту президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловився щодо значення події для України. На думку функціонера, перемога Ломаченка допоможе українському народу.

Ломаченко є іконою для України, і буде представляти всю свою країну у суботу ввечері. Україні дуже потрібне натхнення в ці важкі часи, і перемога Ломаченка над Хейні може додати вашій країні сили та допоможе відчути гордість за свого співвітчизника. В тому числі і через це, це буде найважливіший момент у кар’єрі Василя,

– заявив Сулейман.

На жаль, Василь Ломаченко втратив велику частину своїх вболівальників через скандальні пости в Instagram та відсутність чіткої позиції щодо війни в Україні. Видатний боксер не має мужності публічно назвати Росію агресором та засудити терор, який здійснюють загарбники. Натомість Ломаченко надто переймається долею проросійської УПЦ МП, публікуючи виступи одіозних священників.

До слова. Медіасервіс MEGOGO не буде транслювати бій Ломаченко – Хейні. Проте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку можна буде слідкувати на сайті 24 Каналу.