29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" должен состояться бой за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако стороны до сих пор не могут согласовать финансовые детали контракта. Дело должно сдвинуться с места после последнего предупреждения главы боксерской ассоциации WBA Хильберто Мендосы.
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WBA установила срок для согласования боя за абсолют
Президент WBA определил последний дедлайн для согласования поединка. Если представители боксеров не объявят о подписании контракта, то Усик встретится с обязательным претендентом на пояс ассоциации Даниэлем Дюбуа.
Обновление по поводу боя Усик – Фьюри. Последний срок WBA для получения подписанных контрактов на бой – 1 апреля. Иначе будут назначены обязательные переговоры [Усика] с Дюбуа,
– написал Мендоса в Twitter.
- Напомним, что Тайсон Фьюри постоянно придумывает новые условия к Усику.
- Сначала "Цыганский король" поставил ультиматум Усику – распределение гонорара в соотношении 70% на 30% в пользу британца.
- Украинский чемпион согласился на предложение Фьюри, но напомнил об обещании выделить 1 миллион фунтов в помощь Украине.
- Напомним, что пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри, остается единственным, который нужен Александру Усику для получения звания абсолютного чемпиона мира.