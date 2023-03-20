29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" должен состояться бой за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако стороны до сих пор не могут согласовать финансовые детали контракта. Дело должно сдвинуться с места после последнего предупреждения главы боксерской ассоциации WBA Хильберто Мендосы.

Читайте также Смерть следует за Тайсоном: жена Усика веселым мемом потролила Фьюри – фото

WBA установила срок для согласования боя за абсолют

Президент WBA определил последний дедлайн для согласования поединка. Если представители боксеров не объявят о подписании контракта, то Усик встретится с обязательным претендентом на пояс ассоциации Даниэлем Дюбуа.

Обновление по поводу боя Усик – Фьюри. Последний срок WBA для получения подписанных контрактов на бой – 1 апреля. Иначе будут назначены обязательные переговоры [Усика] с Дюбуа,

– написал Мендоса в Twitter.