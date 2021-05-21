Президент Олимпика Владислав Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин получил пятилетнюю дисквалификацию. Еще пять лет отстранения от футбола у него условно.

Решение о дисквалификации Гельзина принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

Дисквалифицировали Гельзина за то, что он ворвался в судейскую комнату в перерыве матча Олимпик – Шахтер, и за нецензурную брань в прямом эфире после этого матча.

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При этом после пятилетней дисквалификации у Гельзина будет еще одна пятилетняя дисквалификация, но условно, и с испытательным сроком на два года. Если за это время он опять нарушит правила, то снова будет дисквалифицирован на пять лет.

Также на Гельзина наложили штраф в размере 250 тысяч гривен.

Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ, впоследствии – в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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