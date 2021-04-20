14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3498 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере спорта (простыми словами – закон о меценатстве). Затем о документе почему-то надолго забыли и "вернули к жизни" только в марте этого года. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом.

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Авторы законопроекта в пояснительной записке уверяют, что его принятие:

позволит уменьшить бюджетную нагрузку в спортивной сфере;

поможет привлечь дополнительные источники финансирования;

будут способствовать развитию отечественной спортивной инфраструктуры, оборудования и снаряжения;

будут стимулировать увеличение количества различных спортивных мероприятий;

поможет улучшить подготовку профессиональных спортсменов;

позволит улучшить доступность к объектам физкультуры и спорта;

улучшит общее состояние здоровья населения.

Среди инициаторов законопроекта – известные спортивные фигуры: экс-президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис (ОПЗЖ) и звездные атлеты – Жан Беленюк и Ольга Саладуха (оба – "Слуга народа"). Такая серьезная персональная поддержка, а также положительный вердикт профильного комитета – весомые аргументы для того, чтобы депутаты поддержали закон о меценатстве в спорте во втором чтении и в целом.

Но в парламенте есть и оппоненты именно этого варианта законопроекта, которые говорят о вреде некоторых его положений. Среди них – Георгий Мазурашу ("Слуга народа"). Он уверен, что №3498 отстаивает прежде всего интересы неолимпийских видов спорта, негативно повлияет на приоритетные виды, которые приносят для Украины награды на главных спортивных соревнованиях – Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.

Такие утверждения не могут не тревожить. Именно поэтому сайт 24 канала взял интервью у Георгия Мазурашу, чтобы подробнее разобраться в нюансах долгожданного, но очень проблемного законопроекта.

Законопроект в нынешней редакции отменяет олимпийскую приоритетность

– Под "Законом о меценатстве" представители сферы, или потенциальные меценаты, как правило, понимают нечто иное, чем то, что запланировано инициаторами соответствующих законопроектов в нашей каденции, – берет слово Мазурашу. – Чаще люди ожидают какого-то механизма направления меценатом средств на спорт "вместо налогов". Но здесь речь идет потенциально и о недооплате налогов в бюджет. Только иным механизмом. То есть если меценат направит на поддержку спорта до 30% от своей прибыли, эти 30% не будут облагаться налогом на прибыль (18%). Это если упрощенно о ключевом предусмотренном стимуле. То есть направив 30% прибыли на спорт, меценат недоплатит в бюджет 5,4%.

При этом в действующем законодательстве уже есть похожий механизм – до 8% от прибыли, и в случае поддержки пяти субъектов сферы – центров олимпийской подготовки, школ высшего спортивного мастерства, федераций по олимпийским видам спорта, детско-юношеских спортивных школ и центров физкультуры и спорта для лиц с инвалидностью. Однако этим механизмом мало пользуются. Разве только если речь идет о больших суммах. Ведь если, допустим, кто-то направит 10 тысяч гривен на прибыль в поддержку спорта, то сэкономит он всего 800 гривен, а бумажной мороки куча.

Очевидно отдельный закон о меценатстве в спортивной сфере нужен. Но с правильными, государственными нормами, которые реально будут приносить пользу сфере, а не наоборот.

– Законопроект в предложенном ко второму чтению виде вы назвали "очень вредным для спортивной сферы". Почему?

– Добавлю, что законопроект предложен и поддержан ко второму чтению с грубыми регламентными нарушениями. И от него спорт действительно только проигрывает. Законопроект №3498 закладывает основу для предоставления преференций (льгот) меценатам. А преференции – это о приоритетах, которые государство поддерживает и стимулирует через льготы. Эта же редакция фактически отменяет приоритетный подход к развитию и поддержке спортивной сферы, в частности – отменяет олимпийскую приоритетность.

Сейчас львиная доля меценатских средств достается неолимпийским видам, которые привлекают меценатов своим большим количеством медалей. Меценаты часто не ориентируются в спортивных тонкостях. Они не осознают, что эти "неолимпийские просители" такие успешные прежде всего в обход высокой олимпийской конкуренции. Олимпийский спорт – условно высший эшелон спорта высших достижений. Виды из программы Всемирных игр (среди неолимпийских видов) – своеобразный второй дивизион, виды, которые и в эти Игры не входят – третий.

Выражаясь футбольной терминологией, вы считали бы команду из второго дивизиона сильнее представителей высшего дивизиона, пока она не добьется права выступать в том высшем дивизионе? Или причисляли бы ей очки из второго дивизиона в зачет Премьер-лиги, потому что эта команда в своем эшелоне непобедима? Абсурд, правда?! А такое положение вещей сегодня фактически воцарилось в отечественном спорте. Специалисты, которые не могут достичь значительных успехов в высококонкурентном олимпийском спорте, идут в обход и становятся "гиперуспешными", задуривая такой успеваемостью и детей, и родителей, и меценатов, и государственных мужей (если эти непрофессиональные, или не очень принципиальные и охотно рапортируют о таких "гиперуспехах").

Вообще в мире спорт поддерживается на государственном уровне, прежде всего, для решения трех стратегических задач – массового оздоровления, позитивного воспитания подрастающего поколения и прославления страны. Спортивная успешность государств проявляется прежде всего на Олимпийских играх и, соответственно, в олимпийских видах. А в олимпийском спорте есть полный инструментарий для оздоровления и позитивного воспитания. Плюс, и это тоже общеизвестно, чем больше детей, подростков занимается тем или иным видом спорта, тем больше вероятность, что среди них появятся потенциальные ломаченки, клочковые, шевченки... Итак, особенно в условиях недостатка финансов, для государства совершенно логично приоритетно поддерживать олимпийскую пирамиду, в рамках которой гармонично решаются все стратегические задачи.

Законопроектом №3498 предлагается отменить приоритетный подход к поддержке спорта. И это не просто нелогично. Это – антигосударственная позиция. Думаю, не все, кто поддержал такую ​​редакцию, задумались над этим. Кроме названия и анонсированных намерений – ничего положительного в этом законопроекте нету.

Язык не поворачивается называть Суркиса лоббистом вредной инициативы

– Подождите. Теоретически человек, который выделяет средства, может направлять их на любой симпатичный ему вид, команду или отдельно взятого атлета...

– Конечно, меценат может поддерживать любой вид спорта, хоть условное "переплевывание косточек". Но без преференций от государства. Так сегодня и есть. А уж если с преференциями, – извините, это должно идти на приоритетные направления – олимпийский спорт и физкультурно-оздоровительную деятельность. Такую приоритетность я предложил зафиксировать в своем варианте законопроекта №3498-1. Но пока меня не услышали...

Также акцентирую внимание на еще одной серьезной проблеме – предусмотренном законопроектом №3498 бенефициарстве, которое противоречит спортивным принципам. Давайте говорить прямо: спорт базируется на определении лучших. А инициаторы предлагают, чтобы в договоре между меценатом и получателем помощи было указано конкретно – кому эта помощь адресуется. То есть не федерации, а конкретным спортсменам, например. Потому что федерация может эту помощь использовать только по определенным направлениям. Но с изменениями в законодательстве меценат сможет указывать, на кого конкретно использовать средства, несмотря на то, действительно ли это лучшие, или, может, аутсайдеры.

Согласен, меценат может поддерживать кого ему заблагорассудится. Но без преференций от государства. Такое бенефициарство противоречит спортивным принципам. И в сочетании с неолимпийским сегментом выглядит задуманным "схематозом", когда кто-то будет недоплачивать в бюджет, направляя помощь неолимпийскому сегменту, с которым легче договориться.

Пожалуй, многие слышали об "откатах" в спорте. Так вот, для этого тоже чаще пользуются услугами представителей неолимпийских видов, которые прекрасно понимают, что, мягко говоря, не очень на такие средства заслуживают, и поэтому готовы делиться, лишь бы им досталось хоть что-то. А когда такие предложения сделать олимпийцам, они чаще шлют куда-то "очень далеко"...

Также меня смущает предусмотренная законопроектом бессистемность меценатской помощи спортивной сфере на условиях преференций от государства. В тот момент, когда в некоторых странах меценатские контракты соглашаются центральным органом по вопросам спорта, у нас не заложено даже элементарного информирования соответствующих органов исполнительной власти по вопросам спорта о полученной субъектами сферы помощи на условиях преференций от государства. Хотя очевидно, что соответствующие органы власти должны были бы получать оперативно такую ​​информацию, чтобы учитывать ее при использовании бюджетных ресурсов. Ведь, повторяю, если меценат получил льготы от государства, эти меценатские ресурсы должны идти на пользу сфере в целом, а не только избранным, потому что они выбраны меценатом.

– Ваша позиция по приоритетности олимпийских видов выглядит государственнической... Если бы не одно "но". Неолимпийским видом являются и шахматы. Но, думаю, этот вид нельзя ставить на одну ступень с городками или панкратионом. Шахматы – специфический вид, который, кажется, давно надо отделить от олимпийских и неолимпийских видов и выделять отдельное финансирование. В контексте нынешних дебатов, возможно, стоит поднять вопрос особого статуса шахмат?

– Собственно, шахматы, фактически, и имеют такой особый статус. Ведь есть Олимпийские игры, есть Всемирные игры, а есть Всемирная шахматная олимпиада. Это тот вид, который, можно сказать, определяет умную нацию. Условно. Да, он не сопровождается двигательной активностью. И это и выводит его в число "условных видов спорта". Зато шахматы развивают в детях очень нужные и полезные черты – остроту ума, умение просчитывать шаги вперед и тому подобное. Так, шахматные секции должны были работать в каждой школе. И это не такое уж и дорогое дело. Было бы желание. Но этот вопрос можно решить и без особой приоритетности для вида.

– Вы упомянули о "лоббистах законодательной инициативы". Один из них – бывший президент ФФУ Григорий Суркис. Кого еще среди лоббистов вспомните и кто за ними стоит?

– У меня как-то язык не поворачивается называть Григория Суркиса лоббистом такой, пока, вредной для спорта законодательной инициативы. Он – очень весомая и даже знаковая личность для отечественного спорта. Чего стоит Евро-2012, которое гостило в Украине, во многом, благодаря Григорию Михайловичу.

Думаю, за этим законопроектом стоят другие люди, которые действуют в интересах неолимпийского сегмента и, очевидно, имеют и схематозные намерения. Не думаю, что господин Суркис мог бы такое поддерживать, если бы понимал, о чем речь. Скорее всего, он тоже клюнул на положительное название, послушал чью-то хорошую презентацию и принялся проталкивать закон. Я пытался его убедить еще до регистрации законопроекта, который он предварительно предложил подписать в статусе соавторов всем членам нашего Комитета молодежи и спорта. Но когда я высказал критические оговорки, то так случилось, что мне "забыли" сказать, что подписывают. Возможно, чтобы не обратил внимания других коллег из Комитета на критические проблемы.

– Почему, на ваш взгляд, инициативы об отмене олимпийской приоритетности поддерживают, в частности, спортсмены-олимпийцы?

– Имеете в виду олимпийских героев-коллег по комитету (Жана Беленюк и Ольга Саладуха – прим. авт.)? Ситуацию им объяснил. Или речь о министре – чемпионе Олимпады? Он не поддержал отмену олимпийской приоритетности. За подписью Вадима Гутцайта появилось письмо, где областным структурным подразделениям рекомендовано направлять на олимпийские виды не менее 85% бюджетных ресурсов. Думаете, это может свидетельствовать о поддержке отмены олимпийской приоритетности? Олимпийцы точно понимают разницу между олимпийскими и неолимпийскими видами.

Могу сказать, что в целом министр Гутцайт придерживается олимпийской приоритетности. Однако очень прискорбно констатировать, что именно при министре – олимпийском чемпионе у нас все же долоббировали 50 президентских стипендий для неолимпийских видов. Это лоббирование осуществлялось много лет, но результативным оказалось только сейчас. Досадно. Это то же, что премировать за 1-3 места на Олимпийских играх и одновременно за первую-третью позиции во второй сотне на Олимпиаде. Нонсенс.

Однако надо придерживаться принципов дипломатии. К тому же некоторые олимпийцы вынуждены молчать по разным причинам, о которых нельзя говорить вслух. Нюансы разные бывают. В том числе и такие, что немало неолимпийских видов патронируются влиятельными политиками, бизнесменами, которым хочется иметь возможность щеголять "гиперуспехами". Там, где они это делают, зачастую не очень ориентируются, что это успехи не в высшем эшелоне спорта высших достижений. Кто-то не хочет обижать людей, которые могут помочь выделению финансирования. Кто-то дружит с неолимпийскими героями и не желает акцентировать внимание на спортивной иерархии и градации видов спорта.

То есть люди, которые хотят быть хорошими для всех. А в это время перекос в сторону неолимпийского спорта увеличивается. Мы с каждым годом скромнее выглядим на Олимпийских играх, зато сумками привозим медали из разных "чемпионатов Вселенной" по неолимпийским видам. Известны же примеры, когда на чемпионате Европы по неолимпийскому виду медалей было больше, чем участников. То есть ни один участник не мог вернуться домой с пустыми руками. Такой спорт мы хотим поддерживать? Может, пусть бы эти таланты попытались добиться "просто участия" в Олимпийских играх?

Без моих изменений "Слуга народа" законопроект не поддержит

– Судя по данным, которые можно найти на сайте Министерства молодежи и спорта, приоритетными для государства неолимпийские виды стали далеко не сегодня и без закона №3498. Достаточно проанализировать размеры призовых для призеров и тренеров по итогам чемпионатов мира или Европы по панкратиону, сумо, бильярду и других подобных видов спорта.

– Многие, даже после обнародования таких шокирующих данных, остались в кустах. А такое молчание воспринимается как согласие с тем порядком вещей, которые имеем в сфере.

– Давайте отдельно остановимся на явлении, которое вы назвали "схематозом". Какими могут быть механизмы реализации этих схем?

– В неолимпийских видах, которые входят в программу Всемирных игр, легче иметь гарантированные успехи. И на этом основывать схему успешности. Изучая тему, в открытых источниках я наткнулся на пример США, который касался не спорта, а благотворительности. Когда преференции от государства использовали для уклонения от уплаты налогов. У нас, думаю, замысел немного шире.

– Какая позиция по законопроекту №3498 во фракции "Слуга народа"? Вы вроде говорили, что без учета ваших поправок коллеги по фракции голосовать за проект не будут.

– Это не я сказал, это было написано на официальной странице "Слуги народа" в Facebook. Обратите внимание, что распространил это сообщение двукратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан, один из олимпийских авторитетов, которые поддерживают меня открыто.

В посте говорится, что без внесения изменений, на необходимости которых я акцентирую внимание, фракция не будет поддерживать этот законопроект во втором чтении. Речь о том, что не должно быть слов спикера "прошу поддержать". При этом члены фракции, которые не понимают, о каких проблемах речь, могут и проголосовать "за", сосредоточившись на положительном названии законопроекта и считая, что так они поддерживают спортивную сферу. Для того, чтобы понимать специфику критических проблем, надо не просто любить спорт, а иметь немалый опыт работы в сфере. Вообще, думаю, мы "вырулим" с этой странной ситуации, и дело не дойдет до принятия лоббистского законопроекта.

От редакции. Сайт 24 канала готов выслушать и опубликовать точки зрения упомянутых в материале персон, а также всех причастных к теме меценатства в спорте.