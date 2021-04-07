Ближайшей осенью в Киеве наконец должны сдать в эксплуатацию ледовую арену "Авангард", место, которое считалось центром развития украинского хоккея в течение четырех десятилетий. В течение последних 12 лет здание находится на реконструкции и в этом году с большой долей вероятности будет наконец восстановлено.

Планируется, что в "Авангарде" домашние матчи Украинской хоккейной лиги будет проводить без пяти минут финалист УХЛ, возрожденный летом 2020 года киевский Сокол.

К теме 10 ключевых фактов о регулярном сезоне УХЛ

Предыстория

Открытый в 1970 году спорткомплекс "Авангард" в советскую эпоху и в течение первых двух десятилетий независимости считался "Меккой" украинского хоккея. Местом, где первые шаги в этом виде спорта сделали десятки выдающихся хоккеистов, которые играли в ведущих европейских чемпионатах и ​​даже, как в случае с Алексеем Житником, Александром Годынюком, Дмитрием Христичем, Алексеем Поникаровским и обладателем Кубка Стэнли Русланом Федотенко – в Национальной хоккейной лиге.

Во времена СССР и долгие годы после его распада "Авангард" подчинялся профсоюзам. Пока в 2009 году ледовую арену не решили реконструировать. Однако реконструкция, которая длилась два года и финансировалась из государственной казны, не была доведена до конца. Собственно, с тех пор каток не функционирует, а родители юных хоккеистов продолжают доказывать государственным мужам, что "Авангард" нужен. При этом многих детей даже устроили на обучение в общеобразовательные школы неподалеку со спорткомплексом. В расчете, что он заработает и у мальчиков не будет необходимости преодолевать по дороге на тренировку дальние расстояния. Однако целое поколение детей выросло, так и не дождавшись льда в "Авангарде".

Сейчас на территории спорткомплекса функционируют залы для занятий баскетболом, гимнастикой и фитнесом. Их посещает около тысячи человек разного возраста, но и эти объекты нуждаются в ремонте.

А за реконструкцию катка родители при поддержке ветеранов хоккейного клуба Сокол ведут борьбу уже почти десятилетие. Впервые их усилия дали результат в 2013 году, когда прокуратура добилась возвращения объектов спорткомплекса от профсоюзов в государственную собственность. Первое решение, которое касалось ледового дворца, было вынесено в 2014 году. Чуть позже государственными стали остальные сооружения В частности – здание по адресу ул. Юрия Ильенко, 44, долгие годы служило общежитием для юных спортсменов, которые приехали в Киев из других городов, и гостиницей для команд, которые приезжали в столицу на соревнования. Кроме того, в этом доме размещалась столовая. Однако при оформлении объектов Министерством молодежи и спорта было принято решение отдать это здание в функциональное управление Министерству культуры. С того момента там начали обустройство музея жертвам Бабьего Яра.

"Спортивное сообщество отнеслось к такому шагу с пониманием", – говорит Владислав Сирык, профессиональный юрист, воспитанник детско-юношеской школы "Сокол", бывший игрок молодежных сборных Украины по хоккею, победитель чемпионатов мира в дивизионах С и В. Сирык не остается равнодушным к судьбе "Авангарда". "Во-первых, мы учли, что здание имеет историческую ценность. Раньше в нем размещалась канцелярия еврейского кладбища. Пусть в 60-е годы прошлого столетия дом достроили именно в интересах спорта, но все же, возможно, уместнее, чтобы там был музей. Другое дело, что вопрос с гостиницей стал для нас актуальным, и никто до сих пор не решает", – пояснил он.

Остальные пять сооружений Минмолодежспорт передал в полное хозяйственное подчинение новосозданному государственному предприятию "Спорткомплекс "Авангард". Для этого были проведены все регистрационные действия в соответствии с требованиями законодательства.

В 2017 году министр молодежи и спорта Игорь Жданов представил проект глобального развития спорткомплекса, который должен реализовываться в три этапа: первый – капитальный ремонт и строительство ледового дворца; второй – строительство на месте энергоблока спортивных залов и бассейна; третий – строительство большой спортивной арены на 5000 зрительских мест, которая могла бы принимать соревнования по различным игровым видам как на всеукраинском, так и на международном уровне.



Проект спорткомплекса "Авангард", который представил Игорь Жданов / Фото Игоря Жданова

Первый этап реконструкции уже начал реализовываться после того, как в 2019 году было выделено финансирование из госбюджета в размере 26 миллионов гривен. За эти средства закупили современное оборудование, аналогов которому в Украине пока нет. Но в настоящее время оно лежит на складе, там же находятся новая машина для заливки льда, поскольку реконструкция со сменой власти остановилась. Переформатированное Министерство культуры, молодежи и спорта начало требовать дополнительных документов.

Остановился процесс реконструкции в тот момент, как в декабре 2019 года с предложением взять в аренду здание, где расположен энергоблок общей площадью 2220 квадратных метров, обратился Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Однако после вмешательства Министерства молодежи и спорта и отдельных представителей парламентского комитета молодежи и спорта, Фонд госимущества осуществление мероприятий по передаче объектов в аренду остановил.

Проект

Работы по восстановлению спорткомплекса "Авангард" в 2020 году были отсрочены в связи с пандемией коронавируса. Зато в этом году в государственном бюджете на реконструкцию ледовой арены в Киеве предусмотрены 80 миллионов гривен.

Окончательный проект реконструкции пока не утвержден, поэтому руководство ГП "Спорткомплекс "Авангард" пока наработки предпочитает не обнародовать.

Читайте также Правительство хочет привлечь Катар к строительству киевской окружной дороги: видео

Ледовый каток будет составлять 60 метров в длину и 26 – в ширину. Общая площадь дворца составляет 8500 квадратных метров. Аналогов этому сооружению для хоккея в Украине пока нет. Планируется, что кроме основного состава Сокола, в "Авангарде" будут тренироваться и проводить матчи также воспитанники детско-юношеских команд клуба, а также мастера фигурного катания и шорт-трека.



Будущая ледовая площадка в "Авангарде" / Фото Ивана Вербицкого

По словам президента хоккейного клуба Сокол, олимпийского чемпиона Алексея Житника, с переездом их команд в "Авангард", спорткомплекс АТЭК на Святошино, где проводит официальные матчи и тренируется первая, а также несколько детских команд, может банально исчезнуть со спортивной карты столицы.

"Насколько мне известно, владельцы этой территории планируют на этом месте возвести многоуровневую парковку. Это строительство – лишь вопрос времени. В АТЕК мы въехали временно, до восстановления "Авангарда", – рассказывает Алексей Житник.

"Спорткомплекс будет современным. Вокруг катка предусмотрена установка трибун на около 1000 зрительских мест, а также оборудование 17-ти раздевалок, кафе и музея украинского хоккея, часть экспозиций которого тоже будет посвящена территории, где сооружение находится – Бабьем яру. Мы не можем обойти вниманием место, где были убиты десятки тысяч человек. Также в целях экономии средств на электроэнергию, рассчитываем оборудовать крышу солнечными батареями", – рассказал директор госпредприятия, бывший нападающий Сокола и сборной Украины Виктор Гончаренко

В игровом зале планируется установить два информационных табло: одно с возможностью просмотра видео фрагментов, остальное – сугубо электронное.

Необходимое для установления ледовой коробки оборудование уже закуплено, а подготовительные работы начаты еще в 2019 году.

Благоустройство территорий, строительство автомобильных парковок должны проводиться за общий счет государственного и киевского городского бюджетов.

Заметим, что спортивное сообщество для начала рассчитывало на восстановление внутреннего наполнения спортивной арены. Но хоккеисты могут получить выгоду благодаря тому, что в этом году осенью в Мемориальном комплексе будет отмечаться 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру, на которую должны съехаться руководители из разных стран мира и, в частности, Израиля. Поскольку "Авангард" в его нынешнем виде внешне похож на памятник советской эпохе, при которой подвергалось репрессиям в том числе и еврейское население, к печальной дате решено восстановить фасад спорткомплекса, сделать его современным. Мол, рядом со святым, сакральным местом, совковые сооружения неуместны.

Также планируется обновление фасада гимнастического зала. Сам зал, который был открыт еще раньше, чем хоккейная арена, также будет реконструирован. Стоимость этой реконструкции в упоминавшиеся 80 миллионов гривен не входит. А вопрос реконструкции сооружения спорткомплекса "Авангард", которое размещено перед ледовой ареной, и в котором есть тренажерный зал и баскетбольная площадка, пока остается открытым.