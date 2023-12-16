"Первым нас поздравил Шевченко": глава футбола Италии опроверг рознь с Украиной

Сборная Италии завоевала вторую прямую путевку на Евро-2024, опередив команду Украины. Однако все могло быть иначе, если арбитр матча Украина – Италия решился назначить пенальти в ворота "Скуадры Адзурры".

На третьей компенсированной минуте последнего матча в гквалификации Евро-2024 хавбек итальянцев Кристанте сбил в штрафной площади Мудрика. Очевидный пенальти не увидели только арбитр встречи и его помощники ВАР.

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Стала ли Италия большим врагом, чем Россия

Во время пресс-конференции президенту Федерации футбола Италии Габриэле Гравини задали провокационный вопрос. Мол, стала ли Италия большим врагом Украины, чем Россия после неназначенного пенальти.

Гравина опроверг это утверждение, приведя слова Андрея Шевченко.

"Шутите? Первым нас поздравил Андрей Шевченко – друг, с которым я много лет общаюсь напрямую. Он знает, кто мы, и всем сердцем ценит то, что итальянская федерация делает и будет делать для украинского народа.

Мы заслужили такой результат в том матче, так же как мы справедливо заслужили выход из группы, о которой никто не говорит, но она была самой тяжелой с 4 сильными командами.

Не назначен пенальти для Украины? Сведение выступления в один эпизод кажется мне чистым мазохизмом. Не отдавать должной оценки квалификации – неуважение к сборной Италии", – сказал Гравина.