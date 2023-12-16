На третій компенсованій хвилині останнього матчу у кваліфікації Євро-2024 хавбек італійців Крістанте збив у штрафному майданчику Мудрика. Очевидний пенальті не побачили тільки арбітр зустрічі та його помічники ВАР.

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Чи стала Італія більшим ворогом, ніж Росія

Під час пресконференції президенту Федерації футболу Італії Габріеле Гравіні поставили провокаційне питання. Мовляв, чи стала Італія більшим ворогом України, ніж Росія після непризначеного пенальті.

Гравіна спростував це твердження, привівши слова Андрія Шевченка.

"Жартуєте? Першим нас привітав Андрій Шевченко – друг, з яким я багато років спілкуюся безпосередньо. Він знає, хто ми, і всім серцем цінує те, що італійська федерація робить і буде робити для українського народу.

Ми заслужили на такий результат у тому матчі, так само як ми справедливо заслужили вихід із групи, про яку ніхто не говорить, але вона була найважчою з 4 сильними командами.

Непризначений пенальті для України? Зведення виступу до одного епізоду здається мені чистим мазохізмом. Не віддавати належної оцінки кваліфікації – неповага до збірної Італії", – сказав Гравіна.