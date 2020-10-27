Бартомеу подал в отставку с поста президента "Барселоны": что известно о причинах
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу 27 октября подал в отставку. Функционер покинул свой пост вместе с советом директоров футбольного клуба. Бартомеу занимал пост президента "блаугранас" с 2014 года.
Что известно об отставке Бартомеу
Соответствующее решение было одобрено после заседания руководителей "Барсы". Об этом сообщают испанские и каталонские медиа, в частности, Marca.
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- Стоит отметить, что еще во время вчерашней пресконференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.
- В то же время, по данным СМИ, причиной отставки стал вотум недоверия, вынесенный президенту.
Кроме судебных исков, за отставку Бартомеу ранее собрали более 18 тысяч подписей. После этого ожидалось проведение референдума, на котором должны были уволить президента "сине-гранатовых".
Провальная игра "Барселоны"
- Барселона провалила прошлый сезон. Клуб унизительно вылетел из Лиги Чемпионов и уступил лидерство в Ла Лиге мадридскому "Реалу". Летом "сине-гранатовые" уволили главного тренера Кике Сетьена, а на его место пришел Рональд Куман.
- В то же время эпопея с продолжением карьеры в "Барселоне" живой легенды клуба Лионеля Месси также сильно ударила по репутации Бартомеу.
- Сейчас команда Рональда Кумана идет аж на 12-й позиции в Ла Лиге. В последнем туре "Барселона" проиграла "Реалу" – 1:3. В Лиге чемпионов "блаугранас" завтра сыграют с "Ювентусом". Помимо "бьянконери", в квартете у испанцев есть киевское "Динамо" и "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров.
Достижения "Барсы" времен Бартомеу
За время, которое Жозеп Бартомеу находился во главе "Барселоны", каталонский клуб завоевал немало трофеев:
- Чемпионат Испании: 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2017 / 2018, 2018 / 2019;
- Кубок Испании: 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2016 / 2017, 2017 / 2018;
- Лига чемпионов УЕФА 2014 / 2015;
- Суперкубок УЕФА 2015;
- Клубный чемпионат мира по футболу 2015.
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