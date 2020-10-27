Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу 27 октября подал в отставку. Функционер покинул свой пост вместе с советом директоров футбольного клуба. Бартомеу занимал пост президента "блаугранас" с 2014 года.

Что известно об отставке Бартомеу

Соответствующее решение было одобрено после заседания руководителей "Барсы". Об этом сообщают испанские и каталонские медиа, в частности, Marca.

Что было раньше "Реал" победил на выезде "Барселону" в "Эль-Класико"

Стоит отметить, что еще во время вчерашней пресконференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.

В то же время, по данным СМИ, причиной отставки стал вотум недоверия, вынесенный президенту.

Обратите внимание! Полиция Каталонии обвиняет Бартомеу в коррупции. Речь идет о деле, которое называют, как "Барсагейт". Правоохранители считают, что президент "Барсы" получил личную финансовую выгоду от сделок, заключенных от имени известного клуба. В частности, говорят о скандальном решении по выплате компании "I3 Ventures" суммы, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость сделки.



Каталонские власти сейчас выясняют, почему так произошло и виновен ли Бартомеу.

Кроме судебных исков, за отставку Бартомеу ранее собрали более 18 тысяч подписей. После этого ожидалось проведение референдума, на котором должны были уволить президента "сине-гранатовых".

Провальная игра "Барселоны"

Барселона провалила прошлый сезон. Клуб унизительно вылетел из Лиги Чемпионов и уступил лидерство в Ла Лиге мадридскому "Реалу". Летом "сине-гранатовые" уволили главного тренера Кике Сетьена, а на его место пришел Рональд Куман.

В то же время эпопея с продолжением карьеры в "Барселоне" живой легенды клуба Лионеля Месси также сильно ударила по репутации Бартомеу.

Сейчас команда Рональда Кумана идет аж на 12-й позиции в Ла Лиге. В последнем туре "Барселона" проиграла "Реалу" – 1:3. В Лиге чемпионов "блаугранас" завтра сыграют с "Ювентусом". Помимо "бьянконери", в квартете у испанцев есть киевское "Динамо" и "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров.

Достижения "Барсы" времен Бартомеу

За время, которое Жозеп Бартомеу находился во главе "Барселоны", каталонский клуб завоевал немало трофеев:

Чемпионат Испании: 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2017 / 2018, 2018 / 2019;

Кубок Испании: 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2016 / 2017, 2017 / 2018;

Лига чемпионов УЕФА 2014 / 2015;

Суперкубок УЕФА 2015;

Клубный чемпионат мира по футболу 2015.

Кстати Между Куманом и "Барселоной" назревает конфликт: тренер не доверяет руководителям клуба