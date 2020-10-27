Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу 27 жовтня подав у відставку. Функціонер залишив свій пост разом з радою директорів футбольного клубу.

Що відомо про відставку Бартомеу

Відповідне рішення було схвалено після засідання керівників "Барси". Про це повідомляють іспанські та каталонські медіа, зокрема, Marca.

Що було раніше "Реал" переміг на виїзді "Барселону" в "ель-класіко"

Варто зазначити, що ще під час вчорашньої пресконференції Бартомеу заявляв, що не подаватиме у відставку.

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