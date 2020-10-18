Каталонская "Барселона" не смогла одержать победу во втором матче подряд. 17-го сентября в рамках 6 тура чемпионата Испании "Барселона" сенсационно проиграла "Хетафе".

Хетафе – Барселона 1:0

Гол: Мата, 56 (п)

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Первый острый момент в игре имели хозяева, пишет 24 канал. Максимович вышел один на один с Нето, но пробил в руки голкиперу.

"Барселона" ответила классным ударом Месси, но мяч попал в стойку. Еще один прекрасный момент имел Гирзманн. Француз вышел на свидание с Сорией, но не переиграл вратаря.

После перерыва "Хетафе" получил шанс выйти вперед: Де Йонг сбил соперника в штрафной – пенальти. Удар с отметки уверенно выполнил Мата.

Увеличить преимущество "Хетафе" мог Кучо, но мяч после его удара остановила перекладина.

Еще через некоторое время Кучо не смог реализовать выход один на один. "Барселону" от поражения мог спасти Бретвейт, однако он после навеса попал в перекладину.

Хетафе – Барселона видеообзор

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