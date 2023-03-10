Причудливый мяч Ракицкого вне конкуренции: кто претендует на гол недели в Лиге Европы – видео

УЕФА определила четверку претендентов на лучший гол недели, который был забит в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, в топ-4 не нашлось места защитнику Шахтера.

Ярослав Раикцкий стал автором остроумного гола в ворота Фейенорда. Центральный защитник забил, то ли поясницей, то ли ягодицами после подачи в штрафную. Центрбэк открыл счет в матче, но удержать победные цифры на табло Шахтеру не удалось. Нидерландцы вырвали ничью 1:1.

Следует узнать Голевые ягодицы Ракицкого и ничья Шахтера в Варшаве: кто стал лучшим игроком в матче ЛЕ

Однако странный гол Ракицкого, ставший для него вторым по возвращении в Украину, не отметили в УЕФА. На гол недели в Лиге Европы претендуют другие четыре футболиста.

Борьба за гол недели в Лиге Европы

Дальний удар Антони с МЮ в ворота Бетисом

Филигранный штрафной Иосифа Юрановича из Униона в ворота Рояль Униона;

Гол Керема Демирбая из Байера во владение Ференцвароша;

Мяч головой от Анхеля Ди Марии в футболке Ювентуса в матче против Фрайбурга.

Претенденты на гол недели Лиги Европы: смотрите видео

Отдать свой голос за лучший гол недели Лиги Европы можно отдать на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что ответный матч Феенорд – Шахтер состоится 16 марта в 19:45 по Киеву. Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках.