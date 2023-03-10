Ярослав Раікцький став автором дотепного голу у ворота Феєнорда. Центральний захисник забив, чи то попереком, чи то сідницями після подачі у штрафний. Центрбек відкрив рахунок у матчі, але втримати переможні цифри на табло Шахтарю не вдалось. Нідерландці вирвали нічию 1:1.

Варто дізнатись Гольові сідниці Ракіцького та нічия Шахтаря у Варшаві: хто став найкращим гравцем у матчі ЛЄ

Однак чудернацький гол Ракіцького, який став для нього другим після повернення в Україну, не відзначили в УЄФА. Натомість на гол тижня у Лізі Європи претендують інші чотири футболісти.

Боротьба за гол тижня у Лізі Європи

Дальній удар Антоні з МЮ у ворота Бетісом

Філігранний штрафний Йосипа Юрановича з Уніона у ворота Рояль Уніона;

Гол Керема Демірбая з Баєра у володіння Ференцвароша;

М'яч головою від Анхеля Ді Марії у футболці Ювентуса у матчі проти Фрайбурга.

Претенденти на гол тижня Ліги Європи: дивіться відео

Зверніть увагу! Віддати свій голос за найкращий гол тижня Ліги Європи можна віддати на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, що матч-відповідь Феєнорд – Шахтар відбудеться 16 березня о 19:45 за Києвом. Донецький клуб залишився єдиним представником України у єврокубках.