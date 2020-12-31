Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в число претендентов на звание лучшего результативного удара в 2020 году в составе Вест Хэма. Его гол принес победу команде.

В рамках 32-го тура АПЛ Вест Хэм на своем поле принимал Челси. Украинец Андрей Ярмоленко на 89-й минуте вырвал победу для "молотобойцев". Этот результативный удар отметили в клубе и включили его в подборку лучших, сообщает английский клуб на своей странице в твиттере.

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Претендент на гол года

При счете 2:2 в центре внимания оказался Ярмоленко. Андрей получил передачу на ход от партнера по команде, красиво обыграл опекуна и пробил прямо в незащищенный голкипером угол ворот. Украинец своим голом поставил точку во встрече и еще какую – 3:2 в пользу Вест Хэма.

Although 2020 has been a tough year for everyone, we've had some great moments on the pitch that we can look back on...



Which goal, match or moment has been your favourite?!



#HammersRewind pic.twitter.com/f7TM9fimtT — West Ham United (@WestHam) December 30, 2020

Недавно сообщалось, что Ярмоленко может покинуть Вест Хэм. Клуб намерен сэкономить деньги и выручить дополнительные в результате трансферов для покупки чемпиона мира в составе сборной Франции Оливье Жиру.

Следующий матч Вест Хэм сыграет уже в пятницу, 1 января, против Эвертона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30

Летом 2018 года Ярмоленко пополнил состав Вест Хэма. Тогда трансфер украинца составил 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2022-го года.

За два года Андрей не сумел показать все на что способен. Причина – две серьезные травмы. Из-за чего не играл почти год.

Игрок сборной Украины из-за нестабильной игры мог покинуть "молотобойцев". Но по словам его агента Вадима Шаблия, украинец отработает до конца свое соглашение с Вест Хэмом.

Вест Хэм – Челси видеообзор (гол Ярмоленко с 2:33)