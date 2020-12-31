Претендент на найкращий гол року: як розкішний удар Ярмоленка вирвав перемогу у Челсі – відео
Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов у число претендентів на звання найкращого результативного удару 2020-го року у складі Вест Хема. Його гол приніс перемогу команді.
У рамках 32-го туру АПЛ Вест Хем на власному полі приймав Челсі. Українець Андрій Ярмоленко на 89-й хвилині вирвав перемогу для "молотобійців". Цей результативний удар відзначили у клубі та включили його у підбірку найкращих, повідомляє англійський клуб на своїй сторінці у твіттері.
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Претендент на гол року
За рахунку 2:2 у центрі уваги опинився Ярмоленко. Андрій отримав передачу на хід від партнера по команді, красиво обіграв опікуна та пробив прямо у незахищений голкіпером кут воріт. Українець своїм голом поставив крапку у зустрічі та ще й яку – 3:2 на користь Вест Хема.
Нещодавно повідомлялось, що Ярмоленко може покинути Вест Хем. Клуб має намір зекономити гроші та виручити додаткові внаслідок трансферів для купівлі чемпіона світу у складі збірної Франції Олів'є Жиру.
- Влітку 2018-го року Ярмоленко поповнив склад Вест Хема. Тоді трансфер українця склав 20 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2022-го року.
- За два роки Андрій не зумів показати все на що здатен. Причина – дві серйозні травми. Через що не грав майже рік.
- Гравець збірної України через нестабільну гру міг покинути "молотобійців". Але за словами його агента Вадима Шаблія, українець відпрацює до кінця свою угоду з Вест Хемом.
Вест Хем – Челсі відеоогляд (гол Ярмоленка з 2:33)
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