Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов у число претендентів на звання найкращого результативного удару 2020-го року у складі Вест Хема. Його гол приніс перемогу команді.

У рамках 32-го туру АПЛ Вест Хем на власному полі приймав Челсі. Українець Андрій Ярмоленко на 89-й хвилині вирвав перемогу для "молотобійців". Цей результативний удар відзначили у клубі та включили його у підбірку найкращих, повідомляє англійський клуб на своїй сторінці у твіттері.

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Претендент на гол року

За рахунку 2:2 у центрі уваги опинився Ярмоленко. Андрій отримав передачу на хід від партнера по команді, красиво обіграв опікуна та пробив прямо у незахищений голкіпером кут воріт. Українець своїм голом поставив крапку у зустрічі та ще й яку – 3:2 на користь Вест Хема.

Although 2020 has been a tough year for everyone, we've had some great moments on the pitch that we can look back on...



Which goal, match or moment has been your favourite?!



#HammersRewind pic.twitter.com/f7TM9fimtT — West Ham United (@WestHam) December 30, 2020

Нещодавно повідомлялось, що Ярмоленко може покинути Вест Хем. Клуб має намір зекономити гроші та виручити додаткові внаслідок трансферів для купівлі чемпіона світу у складі збірної Франції Олів'є Жиру.

Наступний матч Вест Хем зіграє вже у п'ятницю, 1 січня, проти Евертона. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30

Влітку 2018-го року Ярмоленко поповнив склад Вест Хема. Тоді трансфер українця склав 20 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2022-го року.

За два роки Андрій не зумів показати все на що здатен. Причина – дві серйозні травми. Через що не грав майже рік.

Гравець збірної України через нестабільну гру міг покинути "молотобійців". Але за словами його агента Вадима Шаблія, українець відпрацює до кінця свою угоду з Вест Хемом.

Вест Хем – Челсі відеоогляд (гол Ярмоленка з 2:33)