Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начал поединок 15 тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Брайтоном (2:2) на скамейке запасных.

Наш соотечественник появился на поле сразу при счете 1:0 в пользу гостей, пишет 24 канал.

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Украинец не отметился результативными действиями, но помог своей команде свести поединок к ничьей.

В концовке первого тайма Мопе вывел гостей вперед, однако после перерыва Джонсон сравнял счет. Брайтону удалось снова повести в счете после точного удара Данка. Ничью "молотобойцу" принес гол Соучека на 82-й минуте.

Для украинца этот матч стал седьмым в текущем розыгрыше АПЛ и одиннадцатым в сезоне во всех турнирах. Пока Ярмоленко отмечался только в матчах Кубка Лиги – два гола и три ассиста.

Вест Хэм идет на 10-й позиции в АПЛ. У Брайтона – 16 место. В следующем туре "молотобойцы" 29 декабря сыграют с Саутгемптоном, а Брайтон в этот же день будет сражаться против Арсенала.

Вест Хэм – Брайтон видеообзор