Разорвет ли Ярмоленко контракт с "Вест Хэмом": ответ агента футболиста
Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко якобы может разорвать контракт с клубом и переехать в солнечную Турцию. Агент футболиста Вадим Шаблий прокомментировал будущую судьбу игрока сборной Украины.
Футбольный агент рассказал о судьбе украинского вингера ведущим ютуб-канала "ТаТоТаке". Вадим Шаблий опроверг информацию, что его клиент подпишет контракт с "Фенербахче".
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Опровержение трансфера
По его словам, Андрей Ярмоленко полностью отработает контракт с английским клубом. Соглашение украинца заканчивается летом 2022 года.
Ранее появилась информация, что якобы вингер намерен разорвать контракт с "Вест Хэмом" и досрочно перебраться в "Фенербахче".
Наставник клуба Эрол Булут и спортивный директор Белёзоглу заинтересованы в таком усилении команды. Боссы команды уже контактировали с Ярмоленко, но не смогли прийти к общему согласию. Причиной этого стали разногласия в зарплате.
В этом сезоне 31-летний игрок сборной Украины провел на поле 8 поединков, где дважды огорчал голкиперов соперников.
- Летом 2018 года Ярмоленко пополнил "Вест Хэм". Тогда трансфер украинца составил 20 миллионов евро.
- За два года Андрей не сумел показать все на что способен. Причина – две серьезные травмы. Из-за чего не играл почти год.
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