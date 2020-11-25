Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко якобы может разорвать контракт с клубом и переехать в солнечную Турцию. Агент футболиста Вадим Шаблий прокомментировал будущую судьбу игрока сборной Украины.

Футбольный агент рассказал о судьбе украинского вингера ведущим ютуб-канала "ТаТоТаке". Вадим Шаблий опроверг информацию, что его клиент подпишет контракт с "Фенербахче".

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Опровержение трансфера

По его словам, Андрей Ярмоленко полностью отработает контракт с английским клубом. Соглашение украинца заканчивается летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что якобы вингер намерен разорвать контракт с "Вест Хэмом" и досрочно перебраться в "Фенербахче".

Наставник клуба Эрол Булут и спортивный директор Белёзоглу заинтересованы в таком усилении команды. Боссы команды уже контактировали с Ярмоленко, но не смогли прийти к общему согласию. Причиной этого стали разногласия в зарплате.

В этом сезоне 31-летний игрок сборной Украины провел на поле 8 поединков, где дважды огорчал голкиперов соперников.