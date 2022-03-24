Горуна: Ни один гражданин не может быть отделен от своей страны.

Концерт-митинг в поддержку российской агрессии в Украине прошел 18 марта в "Лужниках". Многие украинские спортсмены отреагировали на этот цирк в Москве, среди них был и Станислав Горуна.

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Напомним, что каратист с начала войны пополнил ряды украинской армии и даже просил руководство отправить его в горячие точки.

Олимпийский призер в Токио одобрил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Каратист отметил, что Путин совершил преступление против человечества любых общечеловеческих ценностей. Мир объединился против убийств, терроризма, насилия, злости и войны.

Российские спортсмены, как граждане, прямо или косвенно должны, и ответственность должна наступить. Ни один гражданин не может быть отделен от своей страны. Это коллективная ответственность. Преступление совершается страной, а не человеком. Страна обхватывает все сферы жизни собственного народа, в том числе и спорт. Следовательно, если страна берет на себя ответственность – значит, эту ответственность берут на себя и люди из всех сфер функционирования страны (культура, бизнес, медицина, наука, спорт),

– написал титулованный каратист.

Любопытно. Станислав Горуна г отов продать свою медаль Олимпиады-2020 в помощь украинской армии.

"Спортсмены как инструмент российской пропаганды"

Все, кто говорит, что спорт вне политики должны посмотреть "шоу" от состоявшегося в Москве Путина. Участие в этом военном митинге приняли российские спортсмены-олимпийцы.

По мнению Горуны, в сложившейся ситуации Россия использует спортсменов как инструмент своей пропаганды.

Спортсмены в такой ситуации используются как инструмент русской пропаганды. Посмотрите кадры из путинского "шоу". Вот почему всем спортсменам любого вида спорта должно быть запрещено участвовать в любых спортивных мероприятиях!

– добавил бронзовый призер Олимпиады-2020.

Скандальная затея российского гимнаста

Концерт в России не прошёл без курьезов. Российский гимнаст Иван Куляк вышел на сцену с чужой олимпийской наградой в 2016 году. Спортсмен не выступал в Рио-де-Жанейро, но почему-то на его шее висела медаль.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике по Украине Олег Верняев первым заметил такой казус. Также этот момент прокомментировал первый в истории Украины скелетонист Владислав Гераскевич.