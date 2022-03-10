Спортсмены защищают государство

Горуна рассказал, что просил командование послать его на передовую.

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"Сейчас война. Какая разница – ты спортсмен, политик, уборщик, актер? Сейчас вопрос просто в выживании нас как народа. Я получил звонок в 4 утра: "Стас, подъем. Началась война". Я сразу собрал вещи, прибыл в часть. Получил инструктаж, вступил в наряды. Нам выдали оружие", – начал он.

Станислав хочет уехать в зону боевых действий возле Киева или Одессы.

"Я физически подготовлен. Быстро реагирую, умею быстро принимать решения. Просил командование отправить меня под Киев или в Одессу – ближе к боевым действиям, чтобы я был более полезным", – сказал Горуна.

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