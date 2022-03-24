Горуна: Жоден громадянин не може бути відділений від своєї країни

Концерт-мітинг на підтримку російської агресії в Україні відбувся 18 березня у "Лужниках". Багато українських спортсменів відреагували на цей цирк у Москві, серед них був й Станіслав Горуна.

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Нагадаємо, що каратист із початку війни поповнив ряди української армії та навіть просив керівництво відправити його у гарячі точки.

Олімпійський призер у Токіо схвалив відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань. Каратист відзначив, що Путін скоїв злочин проти людства будь-яких загальнолюдських цінностей. Світ об'єднався проти вбивств, тероризму, насильства, агресії та війни.

Російські спортсмени, як громадяни, прямо або побічно винні, і відповідальність повинна наступити. Жоден громадянин не може бути відділений від своєї країни. Це колективна відповідальність. Злочин здійснює країна, а не людина. Країна охоплює всі сфери життя свого народу, в тому числі і спорт. Отже, якщо країна бере на себе відповідальність – значить, цю відповідальність беруть на себе і люди з усіх сфер функціонування країни (культура, бізнес, медицина, наука, спорт),

– написав титулований каратист.

Цікаво. Станіслав Горуна готовий продати свою медаль Олімпіади-2020 заради допомоги українській армії.

"Спортсмени як інструмент російської пропаганди"

Усі, хто говорить, що спорт поза політикою повинні подивитись "шоу" від Путіна, яке відбулось у Москві. Участь у цьому військовому мітингу взяли російські спортсмени-олімпійці.

На думку Горуни, у цій ситуації Росія використовує спортсменів як інструмент своєї пропаганди.

Спортсмени в такій ситуації використовуються як інструмент російської пропаганди. Подивіться кадри з путінського "шоу". Ось чому всім спортсменам будь-якого виду спорту має бути заборонено брати участь в будь-яких спортивних заходах!,

– додав бронзовий призер Олімпіади-2020.

Скандальна витівка російського гімнаста

Концерт у Росії не минув без курйозів. Російський гімнаст Іван Куляк вийшов на сцену з чужою олімпійською нагородою 2016 року. Спортсмен не виступав у Ріо-де-Жанейро, але чомусь на його шиї висіла ця медаль.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики з України Олег Верняєв першим помітив такий казус. Також цей момент прокоментував перший в історії України скелетоніст Владислав Гераскевич.