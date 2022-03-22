Горюна: Медаль – это просто кусок металла

Спортсмен убежден, что война в Украине будет продолжаться около месяца, а затем украинцы вернутся к своей привычной жизни.

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"Изменила ли война мои планы? Она могла бы на них повлиять, если бы пошла по планам россии. Я доверяю нашему командованию и тем прогнозам, которые нам озвучивают, что в ближайший месяц активная фаза войны прекратится. Все эти осады будут продолжаться месяц, а потом наш контрнаступление отдвинет их к границам и Украина будет возвращаться к нормальной жизни", – сказал Горуна.

Чтобы приблизить победу родной страны, Горуна готов пожертвовать своей бронзовой олимпийской наградой.

Согласился ли я продать свою олимпийскую медаль ради помощи украинской армии? Конечно! Я просто не знаю, как это оформить. Если кто хочет приобрести – пожалуйста, обращайтесь! Медаль – это просто кусок металла,

– заявил Станислав.

Горюна вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Каратист просил руководство отправить его на передовую, чтобы находиться в эпицентре боевых действий.

Украинский каратист Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горюна завоевал "бронзу", выступая в весе до 75 кг.