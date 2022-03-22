Горуна: Все, как стадо, поперлись на стадион

Уроженец Львова Станислав Горуна жестко высказался о концерте в столице России, посетившем около 200 тысяч граждан, но это по информации российской прессы. Каратист назвал россиян не только зомбированными, но и продажными.

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Митинг в поддержку действий кремлевского руководителя согнали студентов и бюджетников. Молодежь, посетившая событие, получала зачет по любому предмету.

Они не только зомбированы, но и продажны. У них очень примитивное мышление, не говоря, что они меркантильны. Туда согнали массово студентов за зачет работников коммунальных и государственных предприятий. У них все вежливо. Последовало указание сверху и все, как стадо, поперлись на стадион. Они также ведут у себя информационную войну, проплачивают блоггеров и медийщиков,

– сказал Горюна.

"Они закапывают себя все глубже и глубже"

Каратист выделил так называемую прямую трансляцию, которая была похожа на запись. Трансляция вечно прерывалась, а момент речи Путина стал отдельным подтверждением. Спич главы Кремля резко прервали на выступление российского исполнителя Олега Газманова.

Также в трасляции использовались древние кадры из других событий.

"Хотя вообще есть вопрос, все ли это действо произошло? Много возникло вопросов с технической стороной трансляции. Плюс было замечено, что использовали в трансляции кадры из предыдущих митингов. И как всегда, одни и те же люди, что выглядит очень подозрительно. Пусть там как, но они закапывают себя все глубже и глубже", – ответил призер Олимпиады-2020.

Напомним, что Станислав Горуна пополнил ряды украинской армии. Каратист просил руководство отправить его на передовую, чтобы находиться в эпицентре боевых действий.