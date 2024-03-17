Несмотря на сопротивление Украины и ее союзников российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх. По сравнению с предыдущими соревнованиями их количество будет очень ограниченным.

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Лучше бы они вообще не ехали

Вице-президент МОК Джон Коутс не смог назвать точное количество россиян, которые будут соревноваться на Играх. Впрочем, приблизительное число "нейтральных" атлетов он смог озвучить.

Вопрос в том сколько их поедет. Они не смогут участвовать в командных видах спорта, потому что не могут соревноваться как России. Далее – все представители российских военных клубов не едут. Не знаю наверняка, но очевидно, что некоторые спортсмены решат не ехать, если не смогут выступать от имени России. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что я где-то читал, что их может быть только 40,

– сообщил Коутс.

Все величие России испарилась

Отметим, что на прошлых Олимпийских играх, которые состоялись в Токио, российских спортсменов было 335. Из-за допингового скандала они выступали под флагом ОКР – олимпийского комитета России. На соревнованиях они получили 71 награду.

Беларусь тогда отправила на Олимпиаду-2020 101 спортсмена, которые получили семь медалей.

На момент декабрьского решения МОК о допуске нейтральных спортсменов было известно, что восемь россиян и трое белорусов квалифицировались на Олимпиаду-2024.

К слову. Россиян точно не будет в командных видах спорта, а также в легкой атлетике и конном спорте. Зато Международная федерация тенниса позволила россиянам и белорусам соревноваться в соответствии с требованиями МОК.