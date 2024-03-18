З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав вводити санкції проти Росії. Країну не допустили до участі в Олімпіаді, проте це не стосується їхніх спортсменів, пише 24 канал.
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Путін відповів Макрону
Росіяни та білоруси матимуть змогу виступити на Іграх у нейтральному статусі в разі непідтримки війни в Україні. Крім того, організатори змагань мають і далі йти назустріч терористам.
Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить Владіміра Путіна призупинити бойові дії в Україні на час Олімпійських ігор. Сам російський диктатор красномовно відреагував на такі наївні думки голови Франції.
Я не знаю про цю заяву президента Франції. Ми готові розглянути будь-які питання, але завжди та за будь-якої ситуації будемо орієнтуватися на інтереси Росії,
– заявив Путін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.
Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня цього року в Парижі. Для атлетів з Росії та Білорусі діятимуть жорсткі правила допуску на змагання. Цікаво, що самі спортсмени з країн-агресорок відмовляються від участі, адже не бажають (чи не можуть) довести свою нейтральність.
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Що означає нейтральність для росіян
- атлети з Росії та Білорусі не зможуть виступати під прапором та гімном своїх держав, а ідентифікуватимуться як "індивідуальні нейтральні спортсмени" (AIN);
- спортсмени не мають бути поміченими у підтримці війни в Україні, а також бути пов'язаними із воєнними структурами Росії чи Білорусі;
- вони не можуть мати спонсорство від Олімпійського комітету Росії або місцевих федерацій, тобто мають взяти всі витрати, пов'язані з Олімпіадою, на себе;
- для підтвердження критеріїв нейтральності спортсмени мають пройти спеціальну комісію;
- втім навіть за таких начебто жорстких правил росіяни та білоруси можуть знайти можливості для воєнної пропаганди;
- саме тому Україна і чимало представників цивілізованого світу вимагають повного виключення росіян та білорусів з міжнародного спорту