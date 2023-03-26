Готовность номер один: сборная Украины провела тренировку на "Уэмбли" – видео

В преддверии матча с Англией подопечные Руслана Ротаня провели тренировку на стадионе "Уэмбли". Радует тот факт, что на занятии присутствовали все футболисты.

Вечером 25 марта национальная сборная Украины провела официальную тренировку на поле легендарной арены "Уэмбли". В игровом занятии приняли участие все 25 футболистов, присутствовавших в лагере "сине-желтых".

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В общей группе работали Андрей Ярмоленко, Анатолий Трубин и Александр Зинченко, пропустившие товарищеский матч с Брентфордом. Игроки сборной отработали элементы игровой схемы, выбранной тренерским штабом на матч против Англии.

Отметим, что для большинства игроков "сине-желтых" занятие на "Уэмбли" стало дебютным. В предыдущем матче Украины с Англией, сыгранном в сентябре 2012 года, на этом стадионе принимали участие трое из присутствующих в лагере сборной – и.о. главного тренера Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, а Тарас Степаненко остался в запасе.

Наибольшее количество матчей на "Уэмбли" провел Александр Зинченко. На счету игрока "Арсенала" 7 поединков на клубном уровне.

Ожидается, что на матче будут присутствовать 87 тысяч болельщиков, 4,5 тысячи из которых – украинцы. Поэтому поддержка подопечных Ротаня на Уэмбли гарантирована.

Видео предматчевой тренировки