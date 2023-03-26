Ввечері 25 березня національна збірна України провела офіційне тренування на полі легендарної арени "Вемблі". У ігровому занятті взяли участь усі 25 футболістів, які присутні в таборі "синьо-жовтих".

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Останні приготування "синьо-жовтих"

У загальній групі працювали Андрій Ярмоленко, Анатолій Трубін та Олександр Зінченко, які пропустили товариський матч з Брентфордом. Гравці національної збірної відпрацювали елементи ігрової схеми, обраної тренерським штабом на матч проти Англії.

Зазначимо, що для більшості гравців "синьо-жовтих" заняття на "Вемблі" стало дебютним. У попередньому матчі України з Англією, який був зіграний у вересні 2012 року, на цьому стадіоні брали участь троє з присутніх в таборі збірної – в.о. головного тренера Руслан Ротань, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, а Тарас Степаненко тоді залишився в запасі.

Найбільшу кількість матчів на "Вемблі" провів Олександр Зінченко. На рахунку гравця Арсеналу 7 поєдинків на клубному рівні.

Очікується, що на матчі будуть присутні 87 тисяч уболівальників, 4,5 тисячі з яких – українці. Тож підтримка підопічних Ротаня на "Вемблі" гарантована.

Відео передматчевого тренування

Не пропустіть! Поєдинок Англія – Україна відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток арбітра сповістить про початок матчу о 19:00 за київським часом. Для підопічних Ротаня це буде перша гра відбору Євро-2024, тоді як "три леви" вже мають у своєму активі перемогу над Італією (2:1).