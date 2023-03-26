Вечером 25 марта национальная сборная Украины провела официальную тренировку на поле легендарной арены "Уэмбли". В игровом занятии приняли участие все 25 футболистов, присутствовавших в лагере "сине-желтых".
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В общей группе работали Андрей Ярмоленко, Анатолий Трубин и Александр Зинченко, пропустившие товарищеский матч с Брентфордом. Игроки сборной отработали элементы игровой схемы, выбранной тренерским штабом на матч против Англии.
Отметим, что для большинства игроков "сине-желтых" занятие на "Уэмбли" стало дебютным. В предыдущем матче Украины с Англией, сыгранном в сентябре 2012 года, на этом стадионе принимали участие трое из присутствующих в лагере сборной – и.о. главного тренера Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, а Тарас Степаненко остался в запасе.
Наибольшее количество матчей на "Уэмбли" провел Александр Зинченко. На счету игрока "Арсенала" 7 поединков на клубном уровне.
Ожидается, что на матче будут присутствовать 87 тысяч болельщиков, 4,5 тысячи из которых – украинцы. Поэтому поддержка подопечных Ротаня на Уэмбли гарантирована.