Вечером 25 марта национальная сборная Украины провела официальную тренировку на поле легендарной арены "Уэмбли". В игровом занятии приняли участие все 25 футболистов, присутствовавших в лагере "сине-желтых".

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Последние приготовления "сине-желтых"

В общей группе работали Андрей Ярмоленко, Анатолий Трубин и Александр Зинченко, пропустившие товарищеский матч с Брентфордом. Игроки сборной отработали элементы игровой схемы, выбранной тренерским штабом на матч против Англии.

Отметим, что для большинства игроков "сине-желтых" занятие на "Уэмбли" стало дебютным. В предыдущем матче Украины с Англией, сыгранном в сентябре 2012 года, на этом стадионе принимали участие трое из присутствующих в лагере сборной – и.о. главного тренера Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, а Тарас Степаненко остался в запасе.

Наибольшее количество матчей на "Уэмбли" провел Александр Зинченко. На счету игрока "Арсенала" 7 поединков на клубном уровне.

Ожидается, что на матче будут присутствовать 87 тысяч болельщиков, 4,5 тысячи из которых – украинцы. Поэтому поддержка подопечных Ротаня на Уэмбли гарантирована.

Видео предматчевой тренировки

Не пропустите! Поединок Англия – Украина состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток арбитра известит о начале матча в 19:00 по киевскому времени. Для подопечных Ротаня это будет первая игра отбора Евро-2024, тогда как "три льва" уже имеют в своем активе победу над Италией (2:1).