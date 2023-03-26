Англия станет первым соперником для сборной Украины в отборе на Евро-2024. Другими командами, попавшими в группу с украинцами, стали сборные Италии, Северной Македонии и Мальты. И они уже успели провести свои первые игры – итальянцы дома проиграли англичанам, а Северная Македония таки оказалась сильнее Мальты.

К теме Украина стартует в отборе на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

Сборная Украины уже не раз играла против Англии. Но победила только однажды в отборе на ЧМ-2010. В последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале Евро-2020, и тогда победили "три льва".

К матчу против Англии 26 марта сборная Украины подходит в полном составе. За день до матча в тренировке на стадионе "Уэмбли" провели все 25 игроков, вызванных на матч.

Зато у сборной Англии немало потерь. Из-за повреждения вызов не получил Рахим Стерлинг. Уже после объявления заявки команда потеряла сразу трех игроков – Ника Поупа, Мэйсона Маунта и Маркуса Рашфорда. В игре против Италии красную карточку получил Люк Шоу, поэтому против Украины он не сыграет из-за дисквалификации. А уже после этого из-за повреждения лагерь сборной покинул и Рис Джеймс.

Дорогой состав в мире с прагматическим тренером: чего Украине ждать от сборной Англии

Матч Англия – Украина начнется в 19:00 по Киеву (в 17:00 по местному времени). Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Украина. Она будет доступна в этой новости.

Англия – Украина онлайн