Главный наставник Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, что стало причиной отказа на предложение Динамо возглавить киевлян. Тренер не мог покинуть венгерский клуб посреди сезона.

Признание Реброва

Летом 2020 года киевское Динамо пыталось вернуть в тренерское кресло Сергея Реброва. Однако 46-летний наставник отказал киевлянам.

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Тренер рассказал, что получал предложения от украинского клуба, но не мог покинуть Ференцварош посреди сезона. Киевляне предложили специалисту возглавить клуб за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов: "Я верил в свою команду, не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповой этап Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы" .

Мне нравилось и нравится работать с Ференцварош, я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевлянам. Я люблю Динамо, но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя,

– признался Ребров.

Обида Суркиса и ситуация во внутренних чемпионатах

На вопрос, обиделся ли президент Динамо Игорь Суркис на такой отказ Сергей Станиславович ответил лаконично: "Спросите у него. Впоследствии все забывается. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим".

Сейчас Ференцварош – единоличный лидер в чемпионате Венгрии, в их активе 61 пункт. Ближайший конкурент Академия Пушкаша уступает им аж 13 очков.

Динамо после 19 туров прочно закрепилось на вершине таблицы УПЛ – 46 очков. Шахтер, который идет вторым, уступает киевлянам 7 набранных пунктов. Разница между украинскими грандами увеличилась после этого тура, в котором Динамо победило Рух, а "горняки" сенсационно уступили Львову в Харькове.

К слову. Ребров – воспитанник донецкого Шахтера, но успешный период в своей футбольной карьере игрока провел именно в киевском Динамо. В период с 2014-2017 годов Ребров возглавлял киевлян, с которыми дважды стал чемпионом Украины. Кроме Динамо и Ференцвароша возглавлял саудовский Аль-Ахли. В Венгрии Ребров работает с 2018 года и в 2020 году его признали лучшим тренером года.