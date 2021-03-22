Предложение было, – Ребров признался, почему отказался возглавить Динамо
Главный наставник Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, что стало причиной отказа на предложение Динамо возглавить киевлян. Тренер не мог покинуть венгерский клуб посреди сезона.
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Признание Реброва
Летом 2020 года киевское Динамо пыталось вернуть в тренерское кресло Сергея Реброва. Однако 46-летний наставник отказал киевлянам.
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Тренер рассказал, что получал предложения от украинского клуба, но не мог покинуть Ференцварош посреди сезона. Киевляне предложили специалисту возглавить клуб за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов: "Я верил в свою команду, не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что попадем в групповой этап Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы" .
Мне нравилось и нравится работать с Ференцварош, я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевлянам. Я люблю Динамо, но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя,
– признался Ребров.
Обида Суркиса и ситуация во внутренних чемпионатах
На вопрос, обиделся ли президент Динамо Игорь Суркис на такой отказ Сергей Станиславович ответил лаконично: "Спросите у него. Впоследствии все забывается. Кто-то на что-то обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим".
Сейчас Ференцварош – единоличный лидер в чемпионате Венгрии, в их активе 61 пункт. Ближайший конкурент Академия Пушкаша уступает им аж 13 очков.
Динамо после 19 туров прочно закрепилось на вершине таблицы УПЛ – 46 очков. Шахтер, который идет вторым, уступает киевлянам 7 набранных пунктов. Разница между украинскими грандами увеличилась после этого тура, в котором Динамо победило Рух, а "горняки" сенсационно уступили Львову в Харькове.
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