Головний наставник Ференцвароша Сергій Ребров розповів, що стало причиною відмови на пропозицію Динамо очолити киян. Тренер не міг покинути угорський клуб посеред сезону.

Зізнання Реброва

Влітку 2020 року київське Динамо намагалось повернути у тренерське крісло Сергія Реброва. Однак 46-річний наставник відмовив киянам.

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Тренер розповів, що отримував пропозиції від українського клубу, але не міг покинути Ференцварош посеред сезону. Кияни запропонували фахівцю очолити клуб за декілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів: "Я вірив у свою команду, не можу сказати, що на 100% був упевнений в тому, що потрапимо до групового етапу Ліги чемпіонів, але це був наступний етап моєї роботи".

Мені подобалося і подобається працювати з Ференцварош, я не міг кинути цю команду, тому що ось зараз терміново потрібен тренер киянам. Я люблю Динамо, але найголовніше, що ця пропозиція була трошки невчасно,

– зізнався Ребров.

Образа Суркіса та ситуація у внутрішніх чемпіонатах

На запитання, чи образився президент Динамо Ігор Суркіс на таку відмову Сергій Станіславович відповів лаконічно: "Запитайте у нього. Згодом все забувається. Хтось на щось ображається, але час все розставляє на свої місця. Подивимося".

Зараз Ференцварош – одноосібний лідер у чемпіонаті Угорщини, у їх активі 61 пункт. Найближчий конкурент Академія Пушкаша поступається їм аж 13 очками.

Динамо після 19 турів міцно закріпилось на вершині таблиці УПЛ – 46 очок. Шахтар, який йде другим, поступається киянам 7 набраними пунктами. Різниця між українськими грандами збільшилась після цього туру, у якому Динамо перемогло Рух, а "гірники" сенсаційно поступились Львову у Харкові.