Пропозиція була, – Ребров зізнався, чому відмовився очолити Динамо
Головний наставник Ференцвароша Сергій Ребров розповів, що стало причиною відмови на пропозицію Динамо очолити киян. Тренер не міг покинути угорський клуб посеред сезону.
Джерело:ютуб-канал "Бомбардир"
Зізнання Реброва
Влітку 2020 року київське Динамо намагалось повернути у тренерське крісло Сергія Реброва. Однак 46-річний наставник відмовив киянам.
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Тренер розповів, що отримував пропозиції від українського клубу, але не міг покинути Ференцварош посеред сезону. Кияни запропонували фахівцю очолити клуб за декілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів: "Я вірив у свою команду, не можу сказати, що на 100% був упевнений в тому, що потрапимо до групового етапу Ліги чемпіонів, але це був наступний етап моєї роботи".
Мені подобалося і подобається працювати з Ференцварош, я не міг кинути цю команду, тому що ось зараз терміново потрібен тренер киянам. Я люблю Динамо, але найголовніше, що ця пропозиція була трошки невчасно,
– зізнався Ребров.
Образа Суркіса та ситуація у внутрішніх чемпіонатах
На запитання, чи образився президент Динамо Ігор Суркіс на таку відмову Сергій Станіславович відповів лаконічно: "Запитайте у нього. Згодом все забувається. Хтось на щось ображається, але час все розставляє на свої місця. Подивимося".
- Зараз Ференцварош – одноосібний лідер у чемпіонаті Угорщини, у їх активі 61 пункт. Найближчий конкурент Академія Пушкаша поступається їм аж 13 очками.
- Динамо після 19 турів міцно закріпилось на вершині таблиці УПЛ – 46 очок. Шахтар, який йде другим, поступається киянам 7 набраними пунктами. Різниця між українськими грандами збільшилась після цього туру, у якому Динамо перемогло Рух, а "гірники" сенсаційно поступились Львову у Харкові.
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