Предатель Украины Тимощук попал в ДТП, когда ехал на тренировку российского Зенита

Анатолий Тимощук пропустил тренировку санкт-петербургского Зенита. Бывший игрок сборной Украины попал в аварию.

На следующий день празднования после дня рождения

30 марта Анатолий Тимощук праздновал свой 43-й день рождения, а уже 31 марта появилась информация об аварии с участием бывшего лидера сборной Украины.

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Уровень аварии расценивают как лёгкий. В ДТП никто всерьез не пострадал. Поэтому Тимощук пропустил тренировку российского Зенита.

Напомним, что Тимощук продолжает молчать и никак публично не высказывается о войне в Украине, которую развязала Россия, которую "кормит" бывший футболист "сине-желтых".

Как Тимощук от героя превратился в изменника Украины

Тимощук с 2017 года работает в Зените. До этого играл в стране-агрессора.