Карантин не отступает

Прежде всего следует сказать, что болельщики пока не вернутся на трибуны стадионов. Поэтому статус домашнего матча практически нивелируется. Более того, не все команды смогут сыграть дома.

Примечательно Реформа Лиги чемпионов стала на шаг ближе: детали

УЕФА перенес три матча Лиги чемпионов из-за новые штаммы коронавируса:

матч 1/8 финала между Атлетико и Челси состоится на "Арена Национале" в Бухаресте (Румыния)

поединок между менхенгладбахской Боруссией и Манчестер Сити состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене";

игра 1/8 финала между РБ Лейпцигом и Ливерпулем состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия).

Что будет дальше – никому не известно, ведь все зависит от развития пандемии. Светом в конце тоннеля может стать начало вакцинации.

Анонс 1/8 финала

Барселона – ПСЖ

Стадия 1/8 финала начнется с двух интересных поединков. Барселона примет финалиста Лиги чемпионов – французский ПСЖ.

Оба клуба изменили наставников. Если Рональд Куман возглавил каталонцев в начале сезона, то Маурисио Почеттино пришел в ПСЖ только зимой.

Хотя Барселона продемонстрировала яркую серию побед в чемпионате Испании, все же в кубковых баталиях каталонцы не так убедительны. В качестве примера, поражение в первом матче полуфинала Кубка Испании Севилье (2:0).

Из серьезных соперников, которые в последнее время встречались на пути Барселоны, можно назвать разве что Атлетик Бильбао. Результаты каталонцев могут ввести в заблуждение.



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Для Почеттино встреча с Барселоной будет первым испытанием во главе ПСЖ. Что интересно, как игрок Почеттино выступал за Эспаньол и провел 13 матчей против Барселоны. В его активе 1 победа и 3 ничьи. Еще 9 матчей выиграла "блауграна".

При отсутствии Неймара, который уже традиционно травмируется перед 1/8 финала, будет интересно посмотреть, что изменил Почетинно в структуре игре парижан.

Главный тезис матча – это встреча клубов, которые в последнее время имеют проблемы внутри коллектива. Победа в таком матче может стать хорошим акселератором для будущих побед.

Что интересно, сейчас в букмекерской компании Favbet отдают предпочтение ПСЖ в контексте победы в Лиге чемпионов. Коэффициент на то, что ПСЖ таки выиграет Лигу чемпионов – 12. В то же время победа Барселоны в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 оценена коэффициентом 16. Каталонский клуб уже давно не был андердогом турнира …

СБ Лейпциг – Ливерпуль

Дуэль немецких тренеров – это то, что надо для турнира на выбывание. Наставник "быков" Юлиан Нагельсман входит в плеяду нового поколения немецких тренеров. Ему придется противостоять мастодонту тренерского цеха – Юргену Клоппу.

В прошлом сезоне Нагельсман уже побил несколько рекордов в Лиге чемпионов, выведя Лейпциг в полуфинал. В этом сезоне немецкий клуб решил не сбавлять обороты. "Быки" вышли из группы, где играли против ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Конечно, Лига чемпионов – это совсем другой турнир и иногда не следует принимать во внимание другие соревнования. Однако невнятная игра Ливерпуля в 2021 году говорит за "мерсисайдцев". Впервые с 2014 года Ливерпуль проиграл три подряд матча в АПЛ ...



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У Ливерпуля не только нехватка качественных защитников, но и отсутствие креативных идей в нападении. Аномальное количество ассистов Арнольда и Роберстон больше не беспокоит защиту соперников. Хромает результативность у Мане и Фирмино ...

В целом у Ливерпуля перемешались слишком много проблем: психологический спад из-за серии мощных сезонов, кадровые потери и отсутствие свежей крови. В совокупности это дает большие шансы атакующему Лейпцигу. Немецкий клуб "набил себе шишки" в прошлых сезонах и готов к новым свершениям.

Порту – Ювентус

Туринский Ювентус переживает далеко не лучшие времена. Команду Андреа Пирло лихорадит и победы чередуются с поражениями. "Старая синьора" впервые за долгое время может не защитить Скудетто.

Впрочем, Порту, видимо, не тот соперник, который остановит Ювентус. В этой паре фаворит настолько очевиден, что поражение Ювентуса будет большой сенсацией. Класс туринцев намного выше, поэтому "порядок" Порту вряд ли победит ...



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Что интересно, Порту – единственный представитель Португалии в 1/8 финала. В компании Favbet считают, что именно представитель этой страны имеет наименьшие шансы выиграть Лигу чемпионов. Коэффициент на то, что страной победителем Лиги чемпионов станет Португалия – 121!

Например, больше всего букмекеры верят в представителей Англии, которых в плей-офф целых три. Победу английского клуба в Лиге чемпионов оценивают коэффициентом 2,25.

Севилья – Боруссия Д

По подбору футболистов Боруссия, пожалуй, гораздо лучше Севильи. Однако испанский клуб очень неуступчив – можно сказать неприятен.

Хотя на бумаге Боруссия и фаворит противостояния, однако сейчас "шмели" не готовы к свершениям. В чемпионате Германии Боруссия превратилась в середняка, который не может обыграть аутсайдеров ...



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"Шмели" ожидают завершения сезона, чтобы назначить нового тренера и начать все с чистого листа. Поэтому, Севилья иметь неплохие шансы в борьбе за четвертьфинал.

Яркий след Боруссия может оставить в гонке бомбардиров. Невероятный норвежец Эрлинг Голанд уже забил 6 голов и ведет борьбу в гонке "снайперов".

В компании Favbet предлагают коэффициент 4,80, что Голанд станет победителем гонки бомбардиров. Например, коэффициент на победу лучшего бомбардира прошлого розыгрыша ЛЧ Роберта Левандовски – 5,80.

Атлетико – Челси

Стадия 1/8 финала подарит еще одно интересное противостояние, в котором сойдется защитный Атлетико и новый Челси. Мадридский клуб ведет борьбу за победу в чемпионате Испании, поэтому вряд ли серьезно настроен на триумф в Лиге чемпионов.

Настоящую мощь Атлетико продемонстрировал групповой этап, где "матрасники" были биты Баварией, а потом не смогли переиграть резервный состав немцев. Очевидно, что команда Диего Симеоне не вывесит белый флаг, но и не будет отчаянно биться за победу ...



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Зато Челси – это настоящая загадка. Новый наставник лондонцев Томас Тухель провел только несколько матчей во главе новой команды. До сих пор сложно сказать, что можно ожидать от Тухеля в Челси ... Наверное, немецком тренеру еще нужно время, хотя в Лондоне, как известно, его никому не дают ...

Как бы там ни было, Челси – молодая и голодная команда, а это именно то, что нужно в турнире на выбывание. Тухель может добавить опыта своему коллективу, ведь меньше года назад выводил в финал ПСЖ.

В компании Favbet оценивают шансы Челси на победу в Лиге чемпионов – коэффициент 14. На победу Атлетико – коэффициент 16.

Лацио – Бавария

Невероятная Бавария повторила рекорд Барселоны сезона-2008/2009, выиграв все возможные 6 трофеев. А как насчет рекорда Реала? "Королевский клуб" единственный сумел защитить звание чемпионов Европы (причем дважды). Сможет ли Бавария снова выиграть Лигу чемпионов?

Очевидно, что в этом сезоне Баварии будет сложнее выиграть Лигу чемпионов. Почему? Дело не в соперниках, а в самой Баварии. Чемпионы Германии имеют серьезные проблемы в обороне – за 20 матчей в Бундеслиге Бавария пропустила 26 голов. Также мюнхенцы имели серию из 12 подряд поединков в Бундеслиге, в которых обязательно пропускали ...



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Несмотря на это Бавария не отказывается от высокой обороны. Это именно то, что нужно для Лацио. Невероятный Чиро Иммобиле, который обожает играть на линии офсайда, может стать страшным сном для обороны немцев. На групповом этапе Иммобиле забил 5 голов и ведет борьбу в гонке бомбардиров. В Favbet предлагают коэффициент 24, что итальянец в итоге станет лучшим нападающим Лиги чемпионов.

Сейчас Бавария играет по бразильскому правилу: "вы забьете сколько сможете, а мы – сколько хотим". Но правильное ли оно для современных реалий? Что бы там ни было, именно немецкий клуб является фаворитом турнира. Победу Баварии в Лиге чемпионов оценивают коэффициентом 3,60.

Аталанта – Реал

Аталанта и Реал – это еще одни команды, при анализе игры которых возникает больше вопросов, чем ответов. У Реала на первый план выходят проблемы внутри коллектива и несостоятельность Зинедина Зидана взять ситуацию под контроль.

СМИ в течение полугода отправляют французского наставника в отставку, однако Зидана каждый раз что-то спасает. Казалось, что после двух поражений Шахтеру Зидан не сможет тренировать Реал. Но стечение обстоятельств позволяет Реалу в критический момент выйти в плей-офф ...



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Что до Аталанты, то итальянская команда потеряла стабильность. И не известно, где "бергамаско" способны выстрелить. В этом противостоянии ключевую роль играет класс и желание команд биться за результат.

Что интересно, испанские и итальянские клубы – не фавориты Лиги чемпионов. На победу испанской команды в Лиге чемпионов в компании Favbet предлагают коэффициент 4,30. В то же время на итальянскую – 8. Куда больше шансов у четырех представителей Германии – коэффициент 2,80.

Боруссия М – Манчестер Сити

Противостояние Боруссии и Манчестер Сити вполне может побить какой-то рекорд по результативности в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обе команды исповедуют атакующий футбол, от чего выигрывают только болельщики. Почему этот матч может стать украшением плей-офф?

Во-первых, Манчестер Сити наконец набрал форму. Команда Пепы Гвардиолы выиграла 16 матчей подряд, установив рекорд Англии. Большую роль в этом сыграл Илкай Гюндоган, который своими вторжениями из глубины в штрафную не оставляет шансов соперниками.

Во-вторых, Боруссия – очень смелая команда в атаке, продемонстрировавшая это в группе с Реалом, Интером и Шахтером.



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Ежегодно в Лиге чемпионов есть команда, которая выигрывает так называемый приз зрительских симпатий. Если до этого это были Аталанта и Аякс, то теперь это звание имеет все шансы переехать в Менхенгладбах.

Боруссия будет играть с Манчестер Сити вторым номером – иначе против Гвардиолы практически невозможно. А это значит контратаки, контратаки и еще раз контратаки. Кому как не Гвардиоле знать, что такое немецкие контратаки?

Шансы Боруссии на победу были бы гораздо выше, если бы противостояние с "горожанами" состояло из одного матча. Переиграть Манчестер Сити в двухматчевой дуэли будет куда сложнее. Тем более, что после Баварии именно Манчестер Сити главный фаворит турнира. На победу Манчестер Сити в Лиге чемпионов коэффициент 4,30.