Изменение формата Лиги чемпионов стало на шаг ближе. Предложение УЕФА по изменению Лиги чемпионов с 2024 года не встретила возражений со стороны ни одной европейской ассоциации.

Представители всех 55 ассоциаций УЕФА, среди которых и Украина, 9 февраля, провели беседу с президентом УЕФА Александром Чеферином.

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Во время телефонной конференции был затронут вопрос расширения количества участников Лиги чемпионов. Сообщается, что переговоры прошли "очень успешно".

Однако решение о реформировании Лиги чемпионов не было утверждено. К этому вопросу в УЕФА планируют вернуться в апреле 2021 года, когда состоится встреча высших руководителей европейского футбола.

Как изменится Лига чемпионов

На смену традиционному групповому этапу Лиги чемпионов придет так называемая "швейцарская модель". В новом формате все 36 участников будут в одной группе.

В каждом следующем туре встречаются противники с одинаковым или близким количеством очков. Клубы сыграют по 10 матчей (5 дома и 5 на выезде).

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В 1/8 финала выйдут лучшие 8 команд. Еще 16 команд поведут очную борьбу за выход в 1/8 финала.

Согласно новому предложению, три клуба получают пропуск в Лигу чемпионов в зависимости от своего клубного коэффициента УЕФА. Еще одно дополнительное место в Лиге чемпионов получит Франция.

Сейчас в Лиге чемпионов выступает 32 клуба.