Лидер ПСЖ Неймар получил травму в кубковом матче с Каном. Участие бразильца в матче Лиги чемпионов против Барселоны под вопросом.

В рамках 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ сыграл выездной матч против Кана, представляющего вторую французскую Лигу.

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Кадровые проблемы ПСЖ

"Парижане" лишь в начале второго тайма смогли сменить нули на табло. На 49-й минуте Кин пробил в касание из пределов штрафной и переиграл голкипера. Этот результативный выстрел не только открыл счет встречи, но и стал последним в матче – 0:1.

Однако эта доблесть была с горьким привкусом. На 56-й минуте Неймар получил травму в борьбе с соперником и был вынужден покинуть поле. Футболиста по позиции сменил не менее звездный игрок Килиан Мбаппе.

Характер повреждения бразильца пока не сообщается. Однако уже 16 февраля ПСЖ на выезде сыграет с Барселоной в 1/8 финала Лиги чемпионов. Неизвестно, сможет ли лидер французов восстановиться от травмы.

В этом сезоне Неймар провел в футболке "парижан" 17 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 13 голов и отдал 5 ассистов.