После сенсационной победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом потенциальным соперником россиянина начали называть Александра Усика. Поветкин поделился мыслями относительно возможной встречи с Усиком.

Поветкин, который стал так называемым "временным" чемпион WBC в супертяжелом весе, не видит смысла выходить на бой с Усиком. Об этом сообщает vRINGe.

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40-летний Поветкин заявил, что не планирует встречаться с Усиком. По его словам, есть много других боксеров, с которыми можно провести бой.

Усик – очень хороший парень, но зачем нам драться, у него свой путь, у меня свой. Если бы мы были два боксера в мире, то подрались бы, но в мире есть очень много других боксеров, так что пока мы с Усиком встречаться не планируем,

– рассказал Поветкин.

Почему бой Усик – Поветкин не состоится

Вероятность поединка Усика с Поветкиным оценил менеджер россиянина Андрей Рябинский.

Он отметил, что бою может помешать то, что Поветкин и Усик хорошо общаются и относятся друг к другу. Кроме того, россиянину еще предстоит провести реванш с Уайтом.

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Команда Усика также считает, что у боя нет шансов состояться. А 32-летний Усик в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.