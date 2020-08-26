Поветкин рассказал, встретится ли с Усиком
После сенсационной победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом потенциальным соперником россиянина начали называть Александра Усика. Поветкин поделился мыслями относительно возможной встречи с Усиком.
Поветкин, который стал так называемым "временным" чемпион WBC в супертяжелом весе, не видит смысла выходить на бой с Усиком. Об этом сообщает vRINGe.
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40-летний Поветкин заявил, что не планирует встречаться с Усиком. По его словам, есть много других боксеров, с которыми можно провести бой.
Усик – очень хороший парень, но зачем нам драться, у него свой путь, у меня свой. Если бы мы были два боксера в мире, то подрались бы, но в мире есть очень много других боксеров, так что пока мы с Усиком встречаться не планируем,
– рассказал Поветкин.
Почему бой Усик – Поветкин не состоится
Вероятность поединка Усика с Поветкиным оценил менеджер россиянина Андрей Рябинский.
Он отметил, что бою может помешать то, что Поветкин и Усик хорошо общаются и относятся друг к другу. Кроме того, россиянину еще предстоит провести реванш с Уайтом.
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Команда Усика также считает, что у боя нет шансов состояться. А 32-летний Усик в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.
Что известно о Поветкине?
40-летний боксер из России. На профессиональном ринге провел 39 боев и одержал 36 побед. В его пассиве два поражения – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион 2004 года.