Усик – Поветкин: у российского боксера рассказали, состоится ли бой
Российский боксер Александр Поветкин после сенсационной победы над Диллианом Уайтом может встретиться с украинцем Александром Усиком. В команде россиянина рассказали, реален ли бой между Поветкиным и Усиком.
Промоутер россиянина Андрей Рябинский заявил, что временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин может провести бой с Усиком. Об этом сообщает ТАСС.
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Поветкин встретится с Усиком
Рябинский заявил, что команда Поветкина рассматривает любые варианты относительно следующего поединка.
Впрочем, по его словам, у Поветкина по контракту должен провести реванш с Уайтом. В первом поединке россиянин сенсационно нокаутировал Уайта.
Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик,
– сказал промоутер.
По его мнению, бой между Усиком и Поветкиным был бы интересным, ведь встретились бы два олимпийских чемпиона.
Что мешает бою
Андрей Рябинский отметил, что бою может помешать то, что Поветкин и Усик хорошо общаются и относятся друг к другу.
"С другой стороны, если такой бой будет, то это будет красивое спортивное зрелище с участием боксеров, которые уважают друг друга", – заявил Рябинский.
Вместе с тем, сейчас бой делает невозможным то, что Усик должен провести поединок с Дереком Чисорой. Кроме того, украинец официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа.
Также Усик в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.
Что известно о Поветкине?
40-летний боксер из России. На профессиональном ринге провел 39 боев и одержал 36 побед. В его пассиве два поражения – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион 2004 года.