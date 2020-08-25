Российский боксер Александр Поветкин после сенсационной победы над Диллианом Уайтом может встретиться с украинцем Александром Усиком. В команде россиянина рассказали, реален ли бой между Поветкиным и Усиком.

Промоутер россиянина Андрей Рябинский заявил, что временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин может провести бой с Усиком. Об этом сообщает ТАСС.

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Поветкин встретится с Усиком

Рябинский заявил, что команда Поветкина рассматривает любые варианты относительно следующего поединка.

Впрочем, по его словам, у Поветкина по контракту должен провести реванш с Уайтом. В первом поединке россиянин сенсационно нокаутировал Уайта.

Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик,

– сказал промоутер.

По его мнению, бой между Усиком и Поветкиным был бы интересным, ведь встретились бы два олимпийских чемпиона.

Что мешает бою

Андрей Рябинский отметил, что бою может помешать то, что Поветкин и Усик хорошо общаются и относятся друг к другу.

"С другой стороны, если такой бой будет, то это будет красивое спортивное зрелище с участием боксеров, которые уважают друг друга", – заявил Рябинский.

Вместе с тем, сейчас бой делает невозможным то, что Усик должен провести поединок с Дереком Чисорой. Кроме того, украинец официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Также Усик в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.