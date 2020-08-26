Після сенсаційної перемоги Олександра Повєткіна над Ділліаном Уайтом потенційним суперником росіянина почали називати Олександра Усика. Повєткін поділився думками щодо можливої зустрічі з Усиком.

Повєткін, який став так званим "тимчасовим" чемпіон WBC в суперважкій вазі, не бачить сенсу виходити на бій з Усиком. Про це повідомляє vRINGe.

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40-річний Повєткін заявив, що не планує зустрічатися з Усиком. За його словами, є багато інших боксерів, з якими можна провести бій.

Усик – дуже хороший хлопець, але навіщо нам битися, у нього свій шлях, у мене свій. Якби ми були два боксери у світі, то побилися б, але у світі є дуже багато інших боксерів, так що поки ми з Усиком зустрічатися не плануємо,

– розповів Повєткін.

Чому бій Усик – Повєткін не відбудеться

Ймовірність поєдинку Усика з Повєткіним оцінив менеджер росіянина Андрій Рябінський.

Він зазначив, що бою може завадити те, що Повєткін і Усик добре спілкуються і ставляться один до одного. Окрім того, росіянину ще належить провести реванш з Уайтом.

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Команда Усика також вважає, що бій не має шансів відбутися. А 32-річний Усик свого часу заявляв, що не битиметься з Повєткіним через політичну складову.