Промоутер Лу Дибелла раскритиковал физическое состояние российского боксера Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) в бою с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Спортивный журналист Адам Абрамович на своей странице в twitter привел слова специалиста о том, что в этот раз Поветкину не удалось держать удары соперника, хотя это умение неоднократно помогало ему в предыдущих боях.

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"Уайт победил остановкой в четвертом раунде. Сегодня Поветкин не смог хорошо держать удары", – сказал Абрамович.

Промоутер ответил следующим образом:

Поветкин, похоже, облажался еще выходя на ринг в бою с Уайтом. Не так ли? Еще во время выхода у него закончился бензин.

Что известно о поражении Поветкина