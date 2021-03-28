Поветкин облажался еще выходя на бой с Уайтом, – промоутер
Промоутер Лу Дибелла раскритиковал физическое состояние российского боксера Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) в бою с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
Источник:твитер Лу Дибеллы
Спортивный журналист Адам Абрамович на своей странице в twitter привел слова специалиста о том, что в этот раз Поветкину не удалось держать удары соперника, хотя это умение неоднократно помогало ему в предыдущих боях.
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"Уайт победил остановкой в четвертом раунде. Сегодня Поветкин не смог хорошо держать удары", – сказал Абрамович.
Промоутер ответил следующим образом:
Поветкин, похоже, облажался еще выходя на ринг в бою с Уайтом. Не так ли? Еще во время выхода у него закончился бензин.
Что известно о поражении Поветкина
- 27 марта состоялся бой-реванш между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. Британец победил нокаутом в четвертом раунде.
- Это был бой-реванш за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Тогда Уайт дважды отправлял соперника в нокдаун, но в пятом раунде россиянин сумел нанести мощный удар, после которого Уайт оказался в нокауте.
- На этот раз Уайт решил не допускать такой ошибки. И уже с первых секунд боя бросился на Поветкина, который немало пропускал. Закончилось все тем, что в четвертом раунде Уайт просто наносил удары без всякого сопротивления.
- Поветкин падал на канаты, да и они не помогли – он оказался на канвасе. Арбитр начал отсчитывать, но нужды в этом уже не было – из угла россиянина на ринг полетело белое полотенце.
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