Промоутер Лу Дібелла розкритикував фізичний стан російського боксера Олександра Повєткіна (36-3-1, 25 КО) в бою з Ділліаном Уайтом (28-2, 19 КО).

Спортивний журналіст Адам Абрамович на своїй сторінці в твітері навів слова фахівця про те, що в цей раз Повєткіну не вдалося тримати удари суперника, хоча це вміння неодноразово допомагало йому в попередніх боях.

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"Уайт переміг зупинкою в четвертому раунді. Сьогодні Повєткін не зміг добре тримати удари", – сказав Абрамович.

Промоутер відповів наступним чином:

Повєткін, схоже, облажався ще виходячи на ринг в бою з Уайтом. Чи не так? Ще під час виходу у нього закінчився бензин.

Що відомо про поразку Повєткіна